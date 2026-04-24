Rumah Unik Berbentuk Bus AKAP Viral di Wonogiri, Jadi Daya Tarik Wisata

Seorang warga Wonogiri membangun rumah yang menyerupai bus AKAP. Rumah unik ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian banyak wisatawan. Pembangunan rumah ini diharapkan dapat mendongkrak potensi wisata di daerah tersebut.

Pemandangan unik dan menarik perhatian warga serta wisatawan kini menghiasi Dusun Tandan, Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri . Sebuah rumah tinggal yang didesain menyerupai bus antarkota antarprovinsi (AKAP) telah menjadi buah bibir dan viral di media sosial.

Rumah unik ini merupakan karya Supardi, seorang warga setempat yang akrab dipanggil Bagong atau Bege. Supardi sengaja merancang rumahnya berbeda dari kebanyakan rumah lainnya, bukan hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi, tetapi juga dengan harapan dapat menarik minat wisatawan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, kecamatan, bahkan kabupaten Wonogiri. Ia meyakini bahwa keunikan rumahnya akan menjadi daya tarik tersendiri yang mampu mendongkrak potensi wisata di daerahnya. Rumah bergaya bus ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 90 meter persegi.

Pembangunan dimulai pada Februari 2026, bertepatan dengan awal bulan Ramadhan. Meskipun belum sepenuhnya selesai, Supardi telah menggelontorkan dana sekitar Rp 125 juta untuk mewujudkan impiannya. Ia memperkirakan dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 70 hingga Rp 100 juta untuk menyelesaikan seluruh tahap pembangunan hingga finishing. Supardi mengakui bahwa keterbatasan dana menjadi kendala utama saat ini.

Ia berharap dapat menemukan solusi untuk mendapatkan tambahan dana, baik dari tabungannya sendiri maupun melalui bantuan dari pihak lain. Sejak ditempati pada saat Lebaran, rumah unik ini telah menarik perhatian banyak orang dari berbagai daerah. Mereka berdatangan untuk melihat langsung keunikan bangunan tersebut dan mengabadikannya dalam foto. Supardi mengaku tidak pernah menyangka bahwa rumahnya akan menjadi begitu populer dan banyak dikunjungi orang.

Ia merasa senang dan bangga karena rumahnya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Supardi memanfaatkan keahliannya sebagai tukang bangunan yang telah ia tekuni selama puluhan tahun untuk merancang dan membangun rumah impiannya. Ia berusaha membuat rumahnya semirip mungkin dengan sebuah bus AKAP, lengkap dengan detail-detail seperti jendela di sisi kanan dan kiri. Bangunan utama rumah ini memiliki lebar 4 meter, tinggi 5 meter, dan panjang sekitar 13 meter.

Ukuran ini menyerupai bus tingkat. Bagian dalam rumah difungsikan sebagai ruang tamu, ruang keluarga, dan dilengkapi dengan kamar kecil di lantai atas yang menyerupai mezanin. Proses pembangunan rumah ini melibatkan enam orang tenaga kerja dan memakan waktu sekitar enam minggu. Supardi berharap rumahnya dapat segera selesai dibangun dan menjadi ikon wisata baru di Kabupaten Wonogiri.

Ia juga berharap bahwa rumahnya dapat menginspirasi orang lain untuk berkreasi dan menciptakan hal-hal unik yang bermanfaat bagi masyarakat. Kisah rumah unik ini menjadi bukti bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, impian dapat terwujud





