Rumah Unik Berbentuk Bus AKAP di Wonogiri Viral, Kisah Inspiratif Seorang Tukang Bangunan

Seorang warga Wonogiri, Supardi, membangun rumah unik berbentuk bus AKAP yang viral di media sosial. Rumah ini menjadi daya tarik wisata baru di desa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Pemandangan unik dan menarik perhatian warga Dusun Tandan, Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri , telah menjadi perbincangan hangat. Di tengah kesederhanaan permukiman, berdiri sebuah bangunan yang sekilas tampak seperti bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang sedang berhenti.

Namun, bangunan ini bukanlah kendaraan melainkan sebuah rumah tinggal yang didesain dengan sangat kreatif dan tidak biasa. Keunikan desain hunian ini dengan cepat menyebar melalui media sosial, menarik rasa ingin tahu banyak orang untuk melihat langsung keunikannya. Rumah ini adalah karya dari Supardi, seorang warga setempat yang lebih dikenal dengan sapaan Bagong atau BG. Supardi mulai membangun rumah impiannya di atas lahan seluas sekitar 90 meter persegi sejak Februari 2026, bertepatan dengan dimulainya bulan suci Ramadhan.

Ia memiliki visi yang jelas untuk menciptakan rumah yang berbeda dari yang lain, sebuah rumah yang tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi desa, kecamatan, bahkan kabupaten Wonogiri. Supardi menjelaskan bahwa ide untuk membangun rumah berbentuk bus AKAP muncul dari keinginannya untuk menciptakan sesuatu yang unik dan berkesan. Ia berharap rumahnya dapat menjadi ikon desa yang menarik minat wisatawan untuk datang dan menikmati keindahan alam serta budaya lokal.

'Saya ingin rumah ini tidak sama dengan yang lain. Kalau unik, bisa jadi daya tarik wisata, bukan hanya untuk desa tapi juga kecamatan hingga kabupaten,' ungkap Supardi dengan semangat saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 24 April 2026. Meskipun demikian, pembangunan rumah impiannya ini belum sepenuhnya selesai. Supardi mengakui bahwa dana yang dimilikinya sudah habis, sementara progres pembangunan baru mencapai sekitar 50-60 persen.

Namun, hal ini tidak mengurangi antusiasme warga dan pengunjung yang terus berdatangan untuk melihat langsung rumah unik tersebut.

“Sekarang masih seperti ini karena dana sudah habis. Untuk melanjutkan pembangunan, saya masih mencari tambahan dana, baik dari usaha sendiri maupun bantuan pihak lain,” jelasnya dengan nada optimis. Supardi juga menambahkan bahwa satu bangunan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ruang keluarganya. Dengan lahan yang terbatas, ia berencana untuk menambahkan bangunan lain di samping rumah utama untuk menambah ruang dan fungsi.

Sebagai seorang tukang bangunan dan pemborong berpengalaman, Supardi merancang sendiri desain rumahnya dengan detail dan cermat. Inspirasi desainnya berasal dari pengalaman pribadinya yang sering bepergian ke Jakarta menggunakan bus PO Agra Mas. Ia sangat terkesan dengan desain bus tersebut dan memutuskan untuk mewujudkannya dalam bentuk rumah. Untuk bangunan utama, rumah tersebut memiliki ukuran lebar sekitar 4 meter, tinggi 5 meter, dan panjang mencapai 13 meter.

Interior rumah dirancang menyerupai bus tingkat, lengkap dengan deretan jendela di sisi kiri dan kanan yang memberikan pencahayaan alami yang optimal dan menciptakan suasana yang nyaman. Sirkulasi udara juga diperhatikan dengan baik melalui tinggi bangunan serta keberadaan dua pintu di bagian depan dan belakang. Supardi berharap rumahnya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berkreasi dan mewujudkan impian mereka. Kisah Supardi dan rumah uniknya ini menjadi bukti bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, segala sesuatu dapat terwujud.

Selain itu, kisah ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat





