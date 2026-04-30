Rumah Sakit Kemenkes Surabaya: Super Hub Rujukan Indonesia Timur dengan Layanan Unggulan

Pemerintah terus meningkatkan fasilitas rumah sakit dan kemandirian sistem kesehatan nasional. Rumah Sakit Kemenkes Surabaya menjadi Super Hub Rujukan Indonesia Timur untuk layanan Kanker, Jantung, dan Otak (KJOT), dilengkapi teknologi canggih dan tenaga medis berpengalaman. Peningkatan kualitas layanan dan pemasaran menjadi fokus utama.

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan , terus berupaya secara signifikan dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan di berbagai rumah sakit di seluruh negeri. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian sistem kesehatan Indonesia, dengan penekanan khusus pada pemanfaatan teknologi kesehatan modern dan inovatif.

Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penanganan penyakit, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan di luar negeri, sehingga menghemat devisa negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah peresmian Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya sebagai Super Hub Rujukan untuk wilayah Indonesia Timur pada tahun 2024.

Rumah sakit ini, yang merupakan rumah sakit Tipe A, memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kesehatan rujukan tingkat tinggi, khususnya untuk penyakit-penyakit kompleks seperti Kanker, Jantung, dan Otak (KJOT). Pengembangan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis atau status sosial ekonomi. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, sumber daya manusia, dan teknologi merupakan prioritas utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan teknologi canggih untuk mendukung layanan unggulan yang ditawarkannya. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya, Martha Muliana Lumogom Siahaan, menjelaskan bahwa rumah sakit ini didukung oleh tim tenaga medis yang kompeten dan berpengalaman, termasuk dokter spesialis dari berbagai bidang keahlian. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki peralatan medis mutakhir yang memungkinkan dilakukannya tindakan medis yang presisi dan efektif.

Beberapa layanan unggulan yang tersedia di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya antara lain Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular (BTKV), yang merupakan tindakan bedah kompleks yang memerlukan keahlian khusus dan peralatan canggih. Selain itu, rumah sakit ini juga menawarkan layanan bedah saraf minimal invasif, yang memungkinkan pasien untuk pulih lebih cepat dan dengan risiko komplikasi yang lebih rendah.

Kehadiran layanan PET/CTScan pertama di Jawa Timur juga menjadi keunggulan tersendiri bagi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya, karena memungkinkan diagnosis penyakit kanker dan penyakit lainnya dengan lebih akurat dan cepat. Kombinasi antara tenaga medis yang berkualitas, teknologi canggih, dan layanan yang komprehensif menjadikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya sebagai pusat rujukan kesehatan yang terpercaya dan berkualitas tinggi.

Meskipun telah memiliki berbagai keunggulan dalam hal fasilitas dan layanan medis, Direktur Martha Muliana Lumogom Siahaan menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan dalam hal pemasaran dan kualitas layanan, termasuk aspek hospitality. Menurutnya, membangun kepercayaan pasien merupakan kunci utama dalam keberhasilan sebuah rumah sakit. Pasien perlu merasa nyaman, aman, dan dihargai selama menjalani perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan non-medis, seperti keramahan staf, kebersihan lingkungan, dan kemudahan akses informasi.

Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada pasien bahwa mereka mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit ini. Selain itu, rumah sakit juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan unggulan yang ditawarkannya melalui berbagai kegiatan promosi dan edukasi. Dengan demikian, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas tinggi, khususnya untuk penyakit-penyakit kompleks seperti Kanker, Jantung, dan Otak.

Detail lebih lanjut mengenai layanan unggulan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya dapat disimak dalam ulasan lengkap yang disampaikan oleh Serliana Salsabila bersama Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya, Martha Muliana Lumogom Siahaan, dalam program Profit di CNBC Indonesia pada Kamis, 30 April 2026





