Rumah Murah di Subang, Jawa Barat Mulai Rp 166 Juta

Cari rumah murah? Berikut beberapa perumahan di Subang, Jawa Barat dengan harga mulai dari Rp 166 juta.

Rumah murah masih bisa ditemukan di kawasan Subang , Jawa Barat . Harga rumah di sana ada yang Rp 166 juta. Dilansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Kamis (11/9/2025), berikut ini daftar harga rumah: Perumahan ini dibangun oleh Samiaji Pratama Putri. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bangunan rumah menggunakan atap baja ringan dan genteng beton. Dindingnya pakai batako yang sudah diplester, diaci, dan dicat. Bagian lantainya pakai keramik dan fondasi batu kali.Perumahan ini dibangun oleh Top Putra Propertindo. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bangunan rumah ini menggunakan atap genteng press dan rangka baja ringan. Dindingnya pakai batako yang sudah diaci dan dicat. Lantainya pakai keramik 40x40 dan fondasi batu kali. Perumahan yang berada di Kalijati, Subang ini dibangun oleh Mugi Mukti Mughni yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bangunan rumah menggunakan atap genteng beton. Dindingnya pakai batako press. Bagian lantainya pakai keramik dan fondasinya pakai batu kali.Perumahan ini dibangun oleh Bale Panembong Lestari. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas). Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bangunan rumah ini menggunakan atap genteng jatiwangi dan rangka baja. Dindingnya pakai bata ringan. Lantainya pakai keramik dan fondasi batu kali. Perumahan ini dibangun oleh Sugih Amanah Group yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Harga rumah yang ditawarkan yaitu Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60-96 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bangunan rumah itu menggunakan atap baja ringan. Bagian dindingnya pakai bata ringan/hebel. Lalu pada bagian lantainya pakai keramik serta fondasinya pakai beton bertulang





