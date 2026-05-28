Rumah mewah Tasya Farasya menampilkan desain klasik modern yang megah dan elegan. Rumah ini memiliki empat lantai dan dilengkapi dengan detail arsitektur yang elegan seperti pilar vertikal, balkon, dan jendela-jendela besar berbentuk lengkung. Warna dominan krem yang digunakan pada bangunan berpadu harmonis dengan aksen hitam yang terdapat pada railing dan kusen, menciptakan suasana yang hangat dan sekaligus memberikan kesan eksklusif.

Rumah mewah Tasya Farasya menawan dengan desain klasik modern . Setelah enam tahun proses pembangunan, rumah ini akhirnya selesai dan siap untuk ditampilkan. Desain hunian tersebut kaya akan detail elegan yang menciptakan kesan mewah dan berkelas.

Banyak netizen yang memberikan pujian terhadap selera Tasya, yang dianggap "wow" dan mencerminkan kemewahan yang diinginkan. Dengan penampilan yang menawan, tidak mengherankan jika banyak orang terpesona oleh rumah tersebut. Potret fasad depan rumah Tasya Farasya menampilkan bangunan yang megah dengan desain yang mengusung gaya klasik modern dan terdiri dari empat lantai.

Bangunan ini memiliki proporsi yang tinggi dan simetris, serta dilengkapi dengan detail arsitektur yang elegan seperti pilar vertikal, balkon yang dihiasi dengan ornamen besi tempa, dan jendela-jendela besar berbentuk lengkung, yang semuanya berkontribusi pada kesan mewah dan berkelas dari fasad tersebut.

Selain itu, terdapat juga informasi menarik mengenai entri rumah yang dirancang dengan sangat dramatis. Tangga utama yang bercabang dilengkapi dengan railing besi dekoratif, menciptakan kesan yang mewah dan mengundang. Di bagian atas pintu masuk, terdapat kanopi besar yang terbuat dari kaca dengan rangka besi hitam, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tetapi juga membentuk siluet modern yang menarik. Kanopi ini menjadiberwarna hitam pada sisi bangunan memberikan nuansa yang mirip dengan mansion Eropa yang megah.

Detail batu alam yang digunakan di lantai bawah memperkuat kesan kokoh dan elegan, menciptakan harmoni antara keindahan dan kekuatan struktural. Desain ini tidak hanya menarik secara visual tetapi juga memberikan kesan yang berkelas dan timeless, menjadikan rumah ini sebagai salah satu yang menonjol di lingkungan sekitarnya. Taman depan rumah Tasya Farasya tampak sangat teratur dengan konsep lanskap minimalis tropis yang menciptakan suasana sejuk dan asri.

Di sepanjang dinding, terdapat area hijau yang dihiasi dengan kombinasi tanaman perdu dan pohon rindang, serta elemen batu alam yang disusun secara natural, memberikan kesan harmonis dengan lingkungan sekitar. Selain itu, lampu taman berbentuk bola putih yang menghiasi area tersebut menambah nilai estetika modern pada taman. Halaman paving yang luas juga memberikan kesan lapang dan bersih, sehingga menciptakan ruang yang nyaman untuk bersantai dan menikmati keindahan alam di sekitar rumah.

Bagian depan rumah menyuguhkan sebuah air mancur bergaya klasik yang dikelilingi oleh kolam berbentuk segi delapan berwarna krem. Pilar utama yang berdiri di tengah kolam menambah kesan anggun pada desain tersebut. Aliran air yang keluar dari dua sisi pipa hitam minimalis menciptakan suasana yang tenang dan elegan, membuat siapa pun yang melintas merasa nyaman. Di sekitar air mancur, terdapat taman kecil yang ditanami berbagai tanaman hijau yang tertata rapi, memberikan nuansa segar dan alami.

Selain itu, lampu taman berbentuk bulat putih menghiasi jalur masuk rumah, menambah keindahan dan pencahayaan pada malam hari. Bagian tangga depan rumah Tasya Farasya memiliki kesan yang sangat mewah berkat desain arsitektur yang mengusung gaya modern klasik. Anak tangga terbuat dari batu alam berwarna terang yang serasi dengan dinding bertekstur batu, menciptakan harmoni yang indah. Selain itu, railing besi hitam dengan motif lengkung memberikan sentuhan elegan yang semakin mempercantik tampilan.

Pilar-pilar tinggi di sisi pintu masuk juga berkontribusi pada kesan megah dan eksklusif yang terpancar dari fasad rumah tersebut. Area depan pintu dihiasi dengan lantai batu alam berwarna krem yang memiliki pola alami, menciptakan suasana bersih dan hangat. Di sebelah kanan pintu, terdapat rak sepatu hitam bertingkat yang tersusun rapi, diisi dengan berbagai sandal dan alas kaki berwarna netral. Kehadiran keset anyaman berwarna cokelat di depan pintu semakin memperkaya suasana rumah yang nyaman dan estetis.

Desain yang terpadu ini menciptakan kesan yang menyenangkan bagi siapa pun yang memasuki rumah. Selain itu, pemilihan warna dan material yang digunakan pada area ini memberikan nuansa yang harmonis. Lantai batu alam tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga memberikan kesan alami yang sejuk





