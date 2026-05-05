Rumah Katon Bagaskara Kebanjiran, Ungkap Kekecewaan atas Kurangnya Solusi Pemerintah

Vokalis KLa Project, Katon Bagaskara, mengabarkan rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya solusi dari pemerintah terkait masalah banjir yang berulang.

jpnn.com, JAKARTA - Katon Bagaskara , vokalis grup musik legendaris KLa Project, menyampaikan kabar kurang menyenangkan terkait dampak banjir yang melanda wilayah Jakarta pada Senin, 4 Mei.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Katon memperlihatkan kondisi rumahnya yang terendam banjir di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Video yang dibagikannya menunjukkan air telah memasuki beberapa area di dalam rumahnya, menggambarkan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Katon mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya solusi konkret dari pemerintah terkait masalah banjir yang kerap terjadi di wilayahnya. Ia menyoroti bahwa banjir ini bukanlah kejadian pertama, melainkan merupakan pengulangan dari peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2026.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan selama ini. Katon berharap agar pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah banjir ini secara permanen, sehingga warga tidak lagi harus merasakan dampak buruknya setiap kali musim hujan tiba. Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang komprehensif, bukan hanya tindakan sementara yang tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Selain itu, Katon juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi drainase dan meningkatkan risiko banjir. Ia percaya bahwa dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, masalah banjir di Jakarta dapat diatasi secara efektif.

Katon Bagaskara, yang dikenal dengan suara khas dan lagu-lagu ikoniknya, berharap agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah banjir ini, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan warga. Ia juga mengimbau agar pemerintah lebih transparan dalam mengelola anggaran untuk penanggulangan banjir, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan.

Katon menambahkan bahwa banjir ini telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi dirinya dan warga sekitar, termasuk kerusakan perabotan rumah tangga dan kendaraan. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban banjir, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Katon Bagaskara juga menyampaikan apresiasinya kepada para relawan dan petugas yang telah membantu mengevakuasi warga dan memberikan bantuan kepada korban banjir. Ia berharap agar semangat gotong royong ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat saling membantu dalam menghadapi bencana alam.

Katon Bagaskara juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem drainase dan pembangunan tanggul sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya banjir. Ia berharap agar pemerintah dapat segera melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, sehingga risiko banjir dapat diminimalisir. Katon Bagaskara juga mengkritik kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dalam penanggulangan banjir. Ia berharap agar pemerintah dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi, sehingga penanggulangan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Katon Bagaskara juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara menghadapi banjir, seperti menyiapkan perlengkapan darurat dan mengetahui jalur evakuasi. Ia berharap agar pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana banjir, sehingga masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi bencana alam. Katon Bagaskara juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang rawan banjir, seperti Kebayoran Baru, dan memberikan perhatian khusus dalam penanggulangan banjir di wilayah tersebut.

Ia berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah banjir di Kebayoran Baru, sehingga warga tidak lagi harus merasakan dampak buruknya setiap kali musim hujan tiba. Katon Bagaskara juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi banjir. Ia berharap agar masyarakat dapat saling membantu dan menjaga keamanan diri sendiri dan keluarga. Katon Bagaskara juga menyampaikan pesan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap keluhan dan masukan dari masyarakat terkait masalah banjir.

Ia berharap agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah banjir. Katon Bagaskara juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat memperburuk kondisi banjir. Ia berharap agar pemerintah dapat menindak tegas pelaku yang membuang sampah sembarangan atau melakukan tindakan lain yang dapat merusak lingkungan. Katon Bagaskara juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat lebih inovatif dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah banjir.

Ia berharap agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dan kearifan lokal untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan





