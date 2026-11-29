Yayasan Rumah Energi dan DP3A Sukabumi berkolaborasi meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam transisi energi dan adaptasi perubahan iklim hingga 2028.

Yayasan Rumah Energi melalui program Pro-Women aktif mendorong perempuan di komunitas untuk memainkan peran krusial dalam transisi energi dan menghadapi dampak perubahan iklim. Inisiatif ini berfokus pada pemanfaatan limbah organik rumah tangga menjadi biogas sebagai solusi energi terbarukan di tingkat akar rumput.

Sumanda Tondang, Direktur Eksekutif Rumah Energi, menegaskan bahwa perempuan harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan, bukan sekadar penerima manfaat. Ia mengatakan transisi energi yang berkeadilan hanya terwujud jika perempuan memiliki ruang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Also read Jaga Keandalan Energi, Pupuk Indonesia Utilitas Perkuat Tata Kelola

Kolaborasi Rumah Energi dan DP3A Sukabumi

Kedua institusi tersebut menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang berlaku hingga Februari 2028 untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kapasitas kelompok perempuan. Kolaborasi ini mencakup program pemberdayaan, pendampingan, serta advokasi kebijakan yang berperspektif gender di lima wilayah Kabupaten Sukabumi. Wilayah sasaran meliputi Kelurahan Palabuhanratu, Desa Jayanti, Desa Citarik, Desa Cidadap, dan Desa Loji.

Agus Sanusi, Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, menyambut baik kolaborasi ini karena memperkuat kebijakan daerah yang responsif gender. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap kerja sama ini membuka akses dan kapasitas lebih luas bagi kelompok perempuan di desa agar lebih berdaya menghadapi dampak perubahan iklim.

Advertisement

Praktik Biogas dan Pertanian Cerdas Iklim

Ema Windarina, penerima manfaat Program Pro Women 3 di Desa Cidadap, telah mengolah limbah organik rumah tangga menjadi biogas. Sisa hasil pengolahan atau bio-slurry dimanfaatkan sebagai pupuk alami, mengurangi ketergantungan keluarga terhadap LPG. Praktik ini memberikan nilai tambah ekonomi dari limbah yang sebelumnya berpotensi terbuang percuma.

Di Desa Citamiang, Kabupaten Purwakarta, Ai Siti Nuraeni dari Kelompok Wanita Tani Sekar Jaya mengembangkan pertanian dan peternakan cerdas iklim. Mereka memetakan potensi ekonomi desa untuk dikembangkan melalui program PW4JET. Upaya ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam sektor pertanian dan peternakan untuk menghadapi tantangan lingkungan.

Visi Transisi Energi Berkeadilan Nasional

Sripeni Inten Cahyani, Anggota Dewan Energi Nasional, menyatakan transisi energi perlu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari peningkatan penggunaan energi bersih. Faktor keterjangkauan harga, keandalan pasokan, dan keterlibatan masyarakat juga menjadi perhatian utama.

Dian Anggraeni, Co-Founder Women in Mining and Energy Indonesia, menyerukan penguatan jejaring antara perempuan, sektor industri, dan pengambil kebijakan. Ia menyatakan transisi energi bukan sekadar peralihan teknologi, melainkan momentum menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berkeadilan gender. Dialog Nasional di Pelabuhan Ratu mempertemukan 65 organisasi untuk membahas perluasan peran perempuan.