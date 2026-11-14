Rudy Susmanto Jaga Struktur Vila Soekarno di Restoran Nila Giri

Bupati Bogor Rudy Susmanto pastikan bangunan vila Presiden Soekarno yang kini jadi Restoran Nila Giri tetap terjaga struktur aslinya demi nilai sejarah.

Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa struktur bangunan bekas vila Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di kawasan wisata Puncak, Cisarua, tetap terjaga keasliannya. Bangunan bersejarah yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini kini beroperasi sebagai Restoran Nila Giri dan menjadi sorotan publik terkait pelestarian aset sejarah pribadi tersebut.

Peninjauan Struktural Bangunan Bersejarah

Rudy Susmanto menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan mendalam sejak awal masa pembangunan kembali untuk memastikan tidak ada perubahan terhadap struktur maupun bentuk bangunan yang memiliki nilai sejarah tersebut. "Pada saat dilakukan pembangunan di awal pun kami berkunjung ke sini," ujar Bupati Bogor di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Sabtu, 14 November 2026. Ia menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan langsung untuk memastikan tidak ada struktur dan bentuk bangunan yang diubah dari kondisi aslinya.

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Status Kepemilikan dan Kontroversi Publik

Pemanfaatan bekas vila Soekarno sebagai restoran sebelumnya sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, Rudy menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan properti milik pribadi, bukan aset pemerintah maupun institusi tertentu. "Pertama, tempat ini adalah tempat milik pribadi, bukan milik pemerintah, bukan milik institusi," jelasnya. Penegasan ini penting untuk meluruskan persepsi publik mengenai hak pengelolaan aset bersejarah yang tidak berada di bawah naungan negara secara langsung.

Aksesibilitas Publik Terhadap Situs Sejarah

Rudy menilai pembukaan bangunan tersebut sebagai Restoran Nila Giri memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengunjungi lokasi yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Presiden pertama Republik Indonesia. "Pada saat hari ini dibuka sebagai restoran tempat umum, hal positifnya adalah masyarakat umum dapat berkunjung, dapat melihat salah satu tempat yang bersejarah, yaitu bekas vila yang dulu informasinya adalah bekas vila Presiden Soekarno," katanya. Pemanfaatan sebagai tempat usaha dianggap memiliki sisi positif karena memungkinkan akses yang sebelumnya terbatas bagi pemilik pribadi.

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Agenda Kunjungan Pemerintah Daerah

Rudy menyampaikan hal tersebut seusai mengunjungi dan makan siang di Restoran Nila Giri yang menempati bangunan bekas vila Soekarno tersebut. Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD untuk meninjau sejumlah lokasi sekaligus membahas program strategis pembangunan daerah tahun 2027. Kehadiran pejabat daerah ini sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan kawasan wisata dan pelestarian situs bersejarah di wilayahnya.

Potensi Pengembangan Wisata Berkelanjutan

Ia menyampaikan harapannya agar berbagai potensi kawasan wisata Puncak dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk keberadaan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Dengan demikian, keberadaan Restoran Nila Giri tidak hanya menjadi objek wisata kuliner, tetapi juga menjadi sarana edukasi sejarah bagi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pelestarian struktur asli tetap menjadi prioritas utama agar nilai historis Vila Soekarno dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa kehilangan esensi aslinya.