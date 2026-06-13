Ruben Onsu Tunggu Pembicaraan Langsung dengan Onyo Sebelum Berkomentar Tentang Unggahan

Ruben Onsu merespons unggahan Instagram Story putra angkatnya Betrand Peto atau Onyo yang viral. Ruben menolak memberi komentar mendalam sebelum berbicara langsung dengan Onyo demi menghindari kesalahpahaman. Unggahan tersebut berisi pembelaan terhadap Ruben dalam konteks polemik perceraian dengan Sarwendah, termasuk tuduhan terhadap sosok bernama tante. Ruben menekankan urusan anak-anak dan menyerahkan penanganan hukum kepada kuasa hukumnya.

Ruben Onsu merespons unggahan Instagram Story dari putra angkatnya, Betrand Peto atau Onyo , yang menjadi perbincangan publik. Ia menekankan pentingnya berbicara langsung dengan Onyo sebelum memberikan komentar apapun.

Ruben bertemu dengan Onyo untuk membahas isu tersebut secara pribadi demi menghindari kesalahpahaman. Unggahan Onyo sebelumnya menarik perhatian karena berisi pembelaan terhadap Ruben dalam konteks polemik perceraian Ruben dengan mantan istri Sarwendah. Onyo menyebut sosok yang dipanggil tante did讲堂 menyerang nama baik Ruben dan mengisyaratkan pernah mendapat perlakuan fisik. Onyo juga menegaskan Ruben tidak pernah melakukan kekerasan padanya dan mengklaim ada upaya menjatuhkan citra Ruben selama dua tahun terakhir.

Perselisihan kontekstual antara Ruben dan Sarwendah kembali mencuat terkait isu nafkah anak yang berhenti sejak Desember 2025, yang Ruben kaitkan dengan kesepakatan hak bertemu anak. Ruben memilih tenang dan menyerahkan penanganan hukum ke kuasa hukumnya, Minola Sebayang, sambil berharap fokus kembali pada kesejahteraan anak-anak





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Ruben Onsu Onyo Betrand Peto Sarwendah Perceraian Instagram Story Tante Kuasa Hukum Minola Sebayang

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