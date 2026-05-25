Ruben Onsu Menanggapi Isu Kontribusinya ke Rumahnya

Ruben Onsu, seorang musisi, menanggapi sejumlah komentar yang mempertanyakan kontribusinya terhadap rumah yang kini menjadi tempat tinggal Sarwendah dan anak-anak mereka. Ruben Onsu menegaskan bahwa seluruh pekerjaannya selama bertahun-tahun dilakukan secara terbuka dan kerap disaksikan langsung oleh masyarakat.

GULIR UNTUK LANJUT BACA Dalam unggahannya, Ruben Onsu tampak menanggapi sejumlah komentar yang mempertanyakan kontribusinya terhadap rumah tersebut. Isu itu mencuat setelah sebagian netizen menuding dirinya tidak memiliki peran besar dalam pembangunan hunian yang kini menjadi tempat tinggal Sarwendah dan anak-anak mereka.

Selama ini, Ruben Onsu memilih untuk tidak banyak memberikan respons terhadap berbagai komentar negatif mengenai kehidupan pribadinya. Namun, ia merasa opini yang berkembang sudah semakin liar dan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ruben Onsu menegaskan bahwa seluruh pekerjaannya selama bertahun-tahun dilakukan secara terbuka dan bahkan kerap disaksikan langsung oleh masyarakat melalui siaran televisi maupun media sosial. Karena itu, menurutnya, publik sebenarnya dapat melihat bagaimana dirinya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga.

"Bersyukurnya tanpa saya jelaskan penghasilan saya dan tanpa merendahkan penghasilan seseorang, semua pekerjaan saya dari pagi sampai malam dikerjakan secara live," tulis Ruben Onsu dalam unggahannya, dikutip Senin 25 Mei 2026. Ayah tiga anak itu menekankan bahwa dirinya tidak sedang mencari pembelaan ataupun simpati publik. Ia hanya ingin memberikan penjelasan agar berbagai asumsi yang berkembang tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman.

"Sehingga kegiatan saya hampir seharian semua orang bisa tahu, jadi kalau pembenci tetap menutup mata dan menggiring opini, ya namanya juga pembenci. Di sini saya tidak meminta simpati, saya hanya meluruskan fakta berdasarkan tayangan live dan comment yang beredar," lanjutnya. Pernyataan Ruben Onsu tersebut dianggap sebagai jawaban menohok bagi pihak-pihak yang selama ini menilai dirinya tidak memberikan nafkah maupun kontribusi terhadap keluarganya.

Ia pun mengaku baru memutuskan bicara karena merasa isu yang beredar sudah terlalu jauh dan mulai menyerang kehidupan pribadinya.

"Jadi kalau sekarang-sekarang ini saya jawab, karena ini sudah terlalu jauh dan saya hanya ingin menjelaskan yang sebenarnya," jelas Ruben. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga secara tersirat membantah tudingan bahwa dirinya tidak ikut membiayai pembangunan rumah tersebut. Ia bahkan menyindir kebiasaan sebagian netizen yang dinilai terlalu mudah menghitung kehidupan orang lain tanpa mengetahui fakta secara utuh.

