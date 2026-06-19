Ruben Onsu Kecewa dengan Video Sarwendah yang Menampilkan Thalia dalam Siaran Langsung

Presenter dan pengusaha Ruben Onsu mengekspresikan kekecewaannya setelah melihat video Sarwendah dan kekasihnya yang menampilkan putrinya, Thalia, dalam siaran langsung. Ia mempertanyakan kesesuaian percakapan yang dianggap tidak pantas dan menyinggung perubahan perilaku Thalia yang diasuh pengaruh luar. Ruben menekankan haknya sebagai ayah untuk melindungi anak meski urusan pribadi dengan Sarwendah telah selesai.

Ruben Onsu , seorang presenter dan pengusaha, kembali mengekspresikan keprihatinannya terkait putrinya, Thalia Putri Onsu , melalui unggahan di Instagram pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat sebuah video yang menampilkan Sarwendah dan kekasihnya, Giorgino Antonio , di mana Thalia terlihat terlibat dalam sebuah siaran langsung .

Ruben mempertanyakan beberapa percakapan yang dianggapnya tidak pantas untuk dihadirkan di depan anak-anak, bahkan menyinggung ada percakapan yang mirip dengan hubungan rumah tangga. Ia juga menyatakan khawatir terhadap perubahan yang dialami Thalia, yang dianggapnya bukan lagi karakter asli putrinya, melainkan hasil dari pengaruh orang lain. Sebagai ayah, Ruben merasa mengenal Thalia dengan baik dan menilai ada pengaruh eksternal yang memengaruhi perilaku putrinya. Ia menekankan bahwa usernya hanyalah untuk menyelamatkan anaknya dan bukan mencari pembenaran.

Ruben juga mengaku baru mengetahui keberadaan video tersebut dan merasa kecewa karena Thalia terlibat dalam aktivitas pekerjaan orang dewasa. Menurutnya, alasan karena keinginan sendiri anak tidak bisa dijadikan pandangan; orang dewasa di sekitarnya harus memberikan batasan dan perlindungan. Selain itu, Ruben menyinggung platform yang digunakan dalam siaran langsung tersebut karena menampilkan anak di bawah umur. Meski urusan pribadinya dengan pihak terkait telah selesai, Ruben menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai orang tua akan terus ia pertahankan, termasuk upaya untuk melindungi Thalia.

Di akhir unggahan, ia berharap seluruh usahanya mendapat kemudahan dari Tuhan. Keperhatian Ruben Onsu terhadap Thalia Putri Onsu menyoroti isu perlindungan anak dalam ranah digital, khususnya melibatkan influencer dan selebritas. Kasus ini mengangkat pertanyaan etika tentang keterlibatan anak di bawah umur dalam konten media sosial atau siaran langsung yang mungkin berisiko. Ruben, sebagai orang tua, merasa berhak mempertanyakan Bajakan video itu muncul dan mengapa Thalia terlibat tanpa sepengetahuannya.

Konteksnya adalah hubungan antara Ruben dan Sarwendah, ibunda Thalia, yang sudah berpisah, menambah kompleksitas situasi. Komentar Ruben tentang percakapan yang "mirip hubungan rumah tangga" menunjukkan kekhawatiran bahwa anak Paparan stemati, termasuk rohani dan physical development", adalah hal yang sejak kecil tanpa pengawasan yang seksual. Hal ini mengacaukan Lilinquote yang telah mengatur perlindungan anak di pekerjaan entertainment. Reaksi publik terhadap unggahan Ruben Onsu beragam.

Banyak yang mendukung haknya sebagai ayah untuk melindungi anak, sementara lain mengomentari kesiapan media sosial yang sering mengekspos anak kontroversi. Beberapa pihak juga menarik perhatian pada peran Sarwendah sebagai ibu yang juga harus mempertimbangkan kesejahteraan Thalia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melihat several kasus keterlibatan anak dalam konten digital yang tidak selaras dengan norma. pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Perlindungan Anak berusaha memperketat regulasi, tetapi pelaksanaannya masih tantangan.

Ruben menegaskan bahwa dia tidak mencari "pembenaran" tetapi melindungi Thalia dari pengaruh negatif, termasuk dari "penghasut" yang dianggapnya sadis. Pernyataan ini mungkin merujuk pada pihak di sekitar Sarwendah yang memengaruhi Thalia. Isu ini tidak hanya about family conflict, tetapi juga tentang batasan antara kehidupan pribadi dan publik, terutama ketika anak terlibat. Dengan Thalia adalah public figure depuis la petite enfance, tekanan media sosial dan ekspektasi publik bisa berdampak Psychological pada sang anak.

Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara orang tua, platform digital, dan regulator untuk creating safer environment untuk anak-anak yang aktif di dunia maya





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