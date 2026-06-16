Rubén Amorim Resmi Latih AC Milan, Kontrak Hingga 2029

Rubén Amorim menandatangani kontrak sebagai pelatih baru AC Milan hingga 2028 dengan opsi perpanjangan. Ia menggantikan Massimiliano Allegri dan akan menerima gaji 3,5 juta euro per tahun plus bonus.

Rubén Amorim secara resmi ditunjuk sebagai pelatih baru AC Milan setelah menandatangani kontrak berdurasi hingga tahun 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun hingga 2029. Penandatanganan kontrak dilakukan pada pagi hari ini secara elektronik, seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato.

Pelatih asal Portugal ini akan menerima gaji tahunan sebesar 3,5 juta euro, ditambah insentif dan bonus yang terkait dengan kualifikasi ke Liga Champions Eropa serta performa tim di Liga Europa. Amorim menggantikan Massimiliano Allegri yang sebelumnya menangani Rossoneri. Keputusan ini diambil setelah proses pencarian panjang yang melibatkan berbagai kandidat seperti Matias Jaissle, Mauricio Pochettino, dan Oliver Glasner.

Namun, Zlatan Ibrahimovic sebagai penasihat klub dan Jerry Cardinali sebagai pemilik akhirnya sepakat memilih Amorim dengan persetujuan penuh dari Marcos Kroos, calon kepala divisi sepak bola. Amorim datang ke Milan dengan membawa pengalaman dari beberapa klub besar. Sebelumnya ia menangani Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United. Di Manchester United, ia mengambil alih tim pada November 2024 menggantikan Erik ten Hag setelah periode singkat di bawah Rod van Nistelrooy.

Namun, masa jabatannya di Old Trafford penuh tantangan. Ia mengakhiri musim dengan menempati peringkat ke-15 di Liga Premier Inggris, yang merupakan hasil terburuk dalam sejarah klub. Selain itu, ia juga kalah di final Liga Europa melawan Tottenham. Musim berikutnya, ia dipecat pada Januari setelah hasil imbang melawan Leeds United.

Kritik utama yang dialamatkan padanya adalah ketidakmampuannya mengembangkan potensi pemain seperti Joshua Zirkzee, Lennie Yoro, dan Benjamin Cesc. Kini, Amorim bertekad membuktikan diri di Serie A bersama AC Milan. Ia diharapkan dapat membawa kembali kejayaan klub yang telah lama dinantikan. Dukungan penuh dari manajemen dan para penggemar menjadi modal penting baginya.

Amorim akan menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan klub-klub top Italia seperti Juventus, Inter Milan, dan Napoli. Dengan pengalaman yang dimilikinya, baik sukses maupun kegagalan, ia siap memulai babak baru kariernya. Para pengamat sepak bola akan mengawasi bagaimana strategi dan taktiknya diterapkan di San Siro. Akankah Amorim mampu mengangkat performa AC Milan dan membawa mereka kembali ke papan atas?

Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, keputusan ini menandai langkah berani Rossoneri dalam membangun masa depan yang lebih cerah





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Rubén Amorim AC Milan Kontrak Pelatih Serie A

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