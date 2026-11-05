Ruben Amorim Kritik Akhir Karir Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal

Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengevaluasi pensiun Cristiano Ronaldo dari Timnas Portugal yang diwarnai konflik internal dengan Jorge Jesus.

Ruben Amorim, manajer AC Milan, mengecam situasi tidak ideal yang menyelimuti pensiun Cristiano Ronaldo dari tim nasional Portugal setelah legenda Al-Nassr itu memutuskan mengakhiri perjalanan internasionalnya. Pernyataan terbuka tersebut disampaikan menjelang laga penting Eropa antara Milan dan Ferencvaros di Liga Europa, menandai satu babak baru dalam karier pelatih asal Portugal tersebut yang kini fokus sepenuhnya pada ambisi meraih trofi bersama klub Italia.

Keputusan Ronaldo untuk mundur dari sepak bola internasional pada 5 November 2026 menandai berakhirnya karier berdurasi 23 tahun yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional. Namun, kepulangannya dari kancah internasional tidak berjalan mulus karena adanya keretakan serius antara sang pemain dan pelatih tim nasional, Jorge Jesus, yang memicu keraguan apakah karier internasionalnya benar-benar telah mencapai titik akhir yang tenang.

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Dampak Konflik Internal Timnas Portugal

Situasi kontroversial ini bermula ketika Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional tepat sebelum pertandingan krusial melawan Denmark, sebuah tindakan yang berujung pada sanksi keras dari federasi. Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menjatuhkan hukuman skorsing selama 30 hari kepada sang pemain legendaris tepat sebelum pengumuman resmi mengenai pensiunnya, menciptakan suasana tegang yang membayangi akhir era keemasannya.

Amorim secara jujur mengakui bahwa skenario akhir karier internasional Ronaldo bukanlah cara terbaik yang diharapkan bagi seorang pahlawan sepak bola. Meskipun demikian, manajer AC Milan menekankan bahwa dampak besar Ronaldo terhadap negara Portugal telah diakui secara universal oleh semua pihak di dalam maupun luar negeri sebagai kontribusi yang tak ternilai.

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Warisan 146 Gol dan Pengakuan Dunia

Ronaldo meninggalkan kancah internasional dengan rekam jejak statistik yang sangat gemilang, mencatatkan 146 gol dalam 234 penampilan. Pencapaian luar biasa ini mencakup peran kunci dalam membawa Portugal meraih gelar juara Euro 2016 serta meraih dua trofi Nations League, menjadikannya salah satu pemain paling sukses dalam sejarah kompetisi antarnegara.

Amorim menegaskan bahwa pengaruh peraih lima Ballon d'Or tersebut melampaui angka-angka statistik, likenya sebagai jendela global bagi dunia untuk mengenal Portugal. Bahkan setelah pensiun, sang legenda diyakini akan terus berkontribusi bagi bangsanya di luar lapangan, mengingat namanya yang sudah menjadi ikon sepak bola global yang dikenali oleh seluruh penduduk bumi.

Respons Fans dan Penghargaan Federasi

Meski sejumlah kritikus menilai bahwa Ronaldo berusia 41 tahun itu mungkin telah menodai warisannya karena tidak mundur lebih awal, statusnya sebagai pemain terhebat dalam sejarah negara itu tetap tak terbantahkan di mata rekan-rekan seprofesi dan mantan rekan setimnya. Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) telah menyatakan komitmennya untuk menggelar penghormatan yang layak, memastikan bahwa sosok yang mendefinisikan sebuah era sepak bola Portugal tidak pergi dengan akhir yang pahit.

Sebagian pengamat dan mantan pemain menilai bahwa konflik dengan Jorge Jesus merupakan bagian dari periode penuh gejolak yang dialami sang bintang sebelum akhirnya memutuskan pensiun. Namun, sepanjang 23 tahun yang diwarnai kejayaan dan kekecewaan, Ronaldo telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang tak kenal menyerah dalam persaingan dan berhasil membawa negaranya ke jajaran elite dunia sepak bola internasional.

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Di tengah perselisihan yang ada, Ruben Amorim kini mengalihkan seluruh perhatiannya pada tanggung jawab barunya sebagai manajer AC Milan. Ia tidak menyalahkan masa lalu dan memilih untuk melihat masa depan dengan pandangan hormat, sementara Ronaldo bersiap memulai babak baru dalam hidupnya di luar seragam tim nasional Portugal.