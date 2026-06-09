Ruang Tamu Modern Klasik Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty: Mekari Kemewahan dan Sentuhan Personal

Ruang tamu rumah Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty menonjol dengan desain modern klasik yang memukau. Dari pintu utama berukir sidik jari, lampu gantung kristal, hingga galeri foto keluarga, setiap elemen menyatukan kemewahan, keanggunan, dan kehangatan keluarga dalam satu ruangan.

Ruang tamu milik pasangan selebritas Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty menampilkan desain bergaya modern klasik yang memadukan elemen kemewahan dan keanggunan. Setiap sudut ruangan dirancang dengan detail artistik, mulai dari pintu utama berpattern sidik jari unik, lampu gantung kristal megah, hingga dinding aksen batu alam abu-abu.

Furnitur klasik berwarna putih dan krem dipadukan dengan lantai marmer alami menciptakan suasana hangat namun tetap mewah. Ada juga galeri foto keluarga yang diletakkan di dinding merah marun, memberikan sentuhan personal di tengah kemewahan. Penataan ruang tamu yang berdampingan dengan area garasi memungkinkan kesan eksklusif langsung terasa saat memasuki rumah. Elemen dekoratif seperti karpet lembut, panel dinding putih, jendela besar dengan tirai anggun, dan jam berdiri klasik menciptakan harmoni antara estetika dan kenyamanan.

Lampu gantung kristal menjadi titik fokus utama yang memantulkan cahaya berkilauan, memperkuat nuansa elegan. Secara keseluruhan, ruang tamu ini tidak hanya berfungsi sebagai Area penerima tamu, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan selera estetika keluarga Andhika-Ussy, di mana setiap detail-dari material berkualitas tinggi hingga susunan furnitur-dirancang untuk menciptakan atmosfer yang mengundang dan berkelas





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Ruang Tamu Modern Klasik Andhika Pratama Ussy Sulistiawaty Desain Interior Mewah Lampu Gantung Kristal Galeri Foto Keluarga

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