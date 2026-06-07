Ruang Keluarga Mewah Sarwendah: Gaya Modern Panel Dinding Lukis Manual dan Sofa Modular

Video sidak Andre Taulany ke rumah Sarwendah menyoroti ruang keluarga mewah dengan konsep modern. Lihat detail sofa modular, panel hiasan dinding lukis manual, serta koleksi piala yang menghiasi rak kayu elegan. Suasananya nyaman dan memadukan fungsi dengan keindahan artistik mendukung kebersamaan keluarga.

Sarwendah memperkenalkan bisnis daster yang motifnya didesain sendiri dan akan diwariskan kepada anak-anak. Rumahnya yang banner dihtarikan oleh Andre Taulany melalui video di YouTube Taulany TV menampilkan ruang keluarga modern dengan konsep elegan.

Ruang ini mencerminkan selera seni tinggi, dengan furnitur Surin, sofa modular abu-abu melingkar, sofa bulat, dua meja kopi minimalis bertingkat, lantai marmer putih abu-abu, dan dinding krem. Keindahan dinding ditambah panel hiasan visual yang digambar dan dilukis manual, menyerupai batuan alam. Rak kayu besar berisi TV besar, foto keluarga, dan piala penghargaan Sarwendah. Interaksi hangat antara Sarwendah dan Andre Taulany menonjol saat berdiskusi di ruang tersebut, dengan meja unik berwarna kayu gelap atas dan dudukan krem bawah. Desain dinamis ini menciptakan suasana nyaman, mewah, dan mendukung kebersamaan keluarga





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