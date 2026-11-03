RTI Group Luncurkan Rumah Sakit Kapal di Pulau Kei Besar hingga November 2026

Pertamina Group bersama doctorSHARE kembali menghadirkan layanan Rumah Sakit Kapal di Pulau Kei Besar, Maluku. Program ini menargetkan pelayanan hingga November 2026 untuk 4.000 pasien.

Rumah Sakit Kapal kembali berlayar menuju wilayah tertinggal Indonesia dengan tujuan spesifik di Pulau Kei Besar, Maluku. Kolaborasi strategis antara Pertamina Group, yang terdiri dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan PT Pertamina Bina Medika IHC, bekerja sama dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) resmi meluncurkan program ini. Layanan medis mobile ini ditargetkan beroperasi hingga 11 November 2026 untuk menjawab tantangan akses kesehatan di daerah terpencil.

Mekanisme Layanan Kesehatan Maritim

Kehadiran Rumah Sakit Kapal ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di Pulau Kei Besar yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas medis permanen. Program ini memanfaatkan armada kapal milik PIS sebagai infrastruktur utama untuk membawa tenaga medis profesional langsung ke lokasi. Kapasitas layanan ini diperkirakan dapat melayani sekitar 4.000 pasien selama masa operasional yang direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.

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Armada tersebut bukan sekadar wahana transportasi, melainkan unit rumah sakit lengkap dengan fasilitas yang komprehensif. Di dalamnya tersedia ruang rawat inap, fasilitas untuk operasi minor maupun mayor, serta ruang persalinan yang memadai. Dokter umum, dokter spesialis, dan berbagai tenaga medis dari IHC akan diterjunkan secara langsung untuk memberikan pelayanan kesehatan standar rumah sakit kepada warga lokal.

Posisi Stakeholder dan Komitmen Bersama

Pjs. Corporate Secretary PIS, Muhammad Husni Nurdin, menegaskan bahwa ini adalah kolaborasi ketiga antara PIS dan Yayasan Dokter Peduli. Husni menjelaskan bahwa kerja sama kali ini melibatkan sinergi lebih luas dengan adanya keterlibatan IHC dan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pertamina. Langkah ini semakin menegaskan komitmen kuat Pertamina Group dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses layanan kesehatan.

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Dari sisi partner non-pemerintah, Ketua Yayasan doctorSHARE, Tutuk Utomo Nuradhy, menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka pasien. Bagi mereka, kebahagiaan utama tercapai ketika masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi kesehatan yang pulih. Program ini bertujuan membawa harapan baru dan meningkatkan kualitas hidup warga yang sebelumnya terkendala jarak dan keterbatasan fasilitas.

Dampak Nyata dan Edukasi Berkelanjutan

Program ini melampaui layanan pengobatan sesaat dengan menyertakan misi edukasi kesehatan yang berkelanjutan. Tenaga medis tidak hanya memeriksa pasien, tetapi juga memberikan sosialisasi kepada bidan di puskesmas setempat. Fokus edukasi meliputi pertolongan pertama bagi ibu hamil dan penanganan awal masalah kesehatan masyarakat, sehingga layanan dasar tetap dapat diberikan setelah kapal berlayar.

Edukasi ini juga menyasar anak-anak dan warga umum untuk menumbuhkan kesadaran menjaga kesehatan sejak dini. Tujuannya adalah memperkuat pengetahuan kesehatan masyarakat agar manfaat program dapat berlanjut secara mandiri. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, tenaga kesehatan lokal diharapkan semakin siap memberikan pelayanan dasar yang lebih berkualitas.

Jejak Layanan Sebelumnya dan Visi Masa Depan

Sebelumnya, Rumah Sakit Kapal telah beroperasi di wilayah Waigeo dan Distrik Seget, Sorong. Dalam periode itu, total 7.469 pasien berhasil mendapatkan pelayanan kesehatan, menandai awal dari inisiatif berkelanjutan untuk mendekatkan layanan kesehatan. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program ini menunjukkan konsistensi Pertamina Group dalam menggunakan kapabilitas maritim untuk menjawab kebutuhan sosial.

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Kolaborasi ini membuktikan bahwa armada kapal tidak hanya berfungsi untuk konektivitas antarpulau, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk menjangkau komunitas yang membutuhkan. Dengan menggabungkan kekuatan logistik maritim dan keahlian medis, inisiatif ini memberikan solusi nyata bagi kesenjangan akses kesehatan di Indonesia. Target melayani 4.000 pasien di Pulau Kei Besar menjadi bukti konkret dedikasi pihak-pihak terkait dalam sektor kesehatan publik.