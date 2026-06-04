RSUI meluncurkan layanan New Center of Excellence, menyediakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan pasien.

RSUI Meluncurkan Layanan New Center of Excellence, Menyediakan Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi dan Berorientasi pada Keselamatan Pasien . Manajer Pelayanan Medis RSUI , dr Natasya Claresta Viano, mengatakan bahwa pengembangan Center of Excellence adalah langkah strategis RSUI untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan pasien .

Layanan unggulan RSUI meliputi layanan kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, neurologi, jantung dan pembuluh darah, ortopedi, gigi dan mulut, dan urologi. Setiap layanan didukung oleh dokter spesialis dan subspesialis yang berpengalaman dan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ekokardiografi, treadmill test, ICCU, dan layanan rehabilitasi kardiovaskular.

Pelayanan RSUI juga meliputi diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi berbagai gangguan pada sistem muskuloskeletal, serta penanganan tumor tulang dan jaringan lunak, kelainan dan cedera tulang belakang, masalah ortopedi pada anak, dan penanganan cedera olahraga dan prosedur artroskopi minimal invasif. Layanan RSUI juga meliputi pelayanan kedokteran gigi umum, spesialistik, dan subspesialistik berbasis teknologi dan prosedur minimal invasif, serta penanganan berbagai gangguan saluran kemih dan reproduksi pria.

Pelayanan RSUI didukung oleh teknologi dan prosedur minimal invasif serta layanan onkologi urologi dan urologi anak, sehingga pasien dapat menerima pelayanan yang terpadu dan optimal





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RSUI Center Of Excellence Kesehatan Keselamatan Pasien Layanan Unggulan Pelayanan Terintegrasi

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