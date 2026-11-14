RPH Surabaya Perseroda Targetkan Sertifikat Halal Tambak Osowilangun Akhir 2026

RPH Surabaya Perseroda menargetkan sertifikat halal Tambak Osowilangun terbit akhir November 2026 dengan penertiban ketat praktik penggelonggongan di 65 jagal.

Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda telah menetapkan target strategis untuk penerbitan sertifikat halal fasilitas pemotongan hewan yang berlokasi di Tambak Osowilangun atau TOW. Target waktu yang ditetapkan secara eksplisit oleh manajemen adalah akhir November 2026. Penetapan tenggat waktu ini bukan sekadar administrasi belaka, melainkan mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan standar kehalalan yang ketat dalam setiap operasional. Fasilitas ini memiliki peran krusial dalam rantai pasok daging sapi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya, sehingga validitas halal menjadi prioritas utama.

Target Sertifikasi Halal RPH Surabaya Perseroda

RPH Surabaya Perseroda menegaskan bahwa pencapaian sertifikat halal harus melampaui sekadar pemenuhan persyaratan administratif semata. Fokus utama organisasi adalah memastikan bahwa praktik nyata di lapangan benar-benar selaras dengan standar kehalalan yang berlaku. Proses ini mencakup pengawasan ketat mulai dari tahap penerimaan hewan masuk hingga pelaksanaan penyembelihan yang sesuai syariat. Jaminan kualitas ini diperlukan untuk membangun kepercayaan publik bahwa setiap produk yang keluar dari fasilitas TOW telah memenuhi kriteria religious yang diminta oleh konsumen.

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Penertiban Praktik Penggelonggongan Di 65 Jagal

Salah satu tantangan signifikan yang saat ini ditangani adalah praktik penggelonggongan sapi yang masih ditemukan di antara 65 orang jagal yang beraktivitas di area RPH Tambak Osowilangun. Fajar, sebagai perwakilan manajemen, secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip jaminan produk halal maupun perlindungan konsumen. Praktik ini dianggap melanggar integritas proses penyembelihan yang bersih dan sesuai standar. Untuk mengatasi masalah ini, RPH akan melaksanakan penertiban secara bertahap melalui serangkaian intervensi yang terstruktur dan berkesinambungan.

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Edukasi Dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Strategi penertiban yang diterapkan oleh RPH Surabaya Perseroda tidak langsung bersifat represif, melainkan dimulai dengan pendekatan edukatif. Langkah pertama yang akan diambil adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi intensif kepada seluruh jagal yang ada di fasilitas tersebut. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar halal serta implikasi hukum dan moral dari pelanggaran tersebut. Setelah tahap edukasi, jika masih terdapat indikasi pelanggaran, barulah pihak manajemen akan melanjutkan ke pemberian peringatan resmi kepada para pelaku pelanggaran.

Komitmen Jaminan Produk Halal Dan Masa Depan

Komitmen ini juga dituangkan dalam partisipasi aktif dalam seminar dan sosialisasi terkait Jaminan Produk Halal serta perlindungan konsumen. Fajar menekankan bahwa sertifikasi yang sudah keluar tidak akan berarti apa-apa jika praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan produk. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan menjadi kunci utama. RPH Surabaya Perseroda siap menghadapi tantangan operasional dengan memperkuat sistem monitoring internal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri pemotongan hewan yang transparan, adil, dan terpercaya di Kota Surabaya.