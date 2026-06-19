Roy Suryo Ditangkap Polda Metro Jaya, Aset Rp4,1 Miliar dan 35 Mobil Mercedes-Benz Menuai Kontroversi

Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa dalam kasus tudingan ijazah Jokowi menuai protes dari tim kuasa hukum yang menilai tindakan aparat tidak proporsional dan mungkin ada intervensi politik. Roy Suryo tercatat punya harta Rp4,1 miliar dengan koleksi 35 Mercedes-Benz.

Roy Suryo ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Jumat pagi, 19 Juni 2026, dalam kasus terkait tudingan ijazah Presiden Jokowi. Penangkapan tersebut membuat koleksi asetnya menusuk sorotan,其中 catatan LHKPN menunjukkan harta bersih sekitar Rp4, 1 miliar , termasuk 35 unit mobil Mercedes-Benz.

Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa, yang selisihnya hanya 10 menit, menuai protes dari tim kuasa hukum. Pengacara Refly Harun menilai tindakan aparat tidak proporsional karena dilakukan pada waktu subuh, Padahal kedua tersangka dinilai kooperatif dan tidak menunjukkan potensi melarikan diri. Refly mengungkap Roy Suryo bahkan tidak sempat mandi dan berpakaian secara layak ketika dibawa ke Polda Metro.

Ia mempertanyakan motif政治的 dibalik penangkapan, menyebutkan banyak provokasi agar Roy ditangkap dan ditahan, meskipun kasus ini bukan kejahatan berat seperti pembunuhan atau korupsi. Refly juga menduga adanya perintah dari pihak tertentu yang memicu langkah penyidik. Sementara itu, Eks Kepala BIN, Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono, menegaskan dirinya tidak terlibat dalam penggerakan aksi untuk menggulingkan pemerintah dan tidak pernah menyuruh sembarang orang terlibat. Hendropriyono juga mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk waspada terhadap adu domba pihak tertentu.

Berdasarkan laporan, Roy Suryo dicatat memiliki harta signifikan dengan koleksi 35 mobil Mercedes-Benz sebagai aset terbesar. Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan detail tentang Bantuan Haji dan rekomendasi Ombudsman. Selain itu, ada informasi lain tentang eksekusi lahan terbesar di Indonesia, performa Timnas Indonesia yang disorot legenda Real Madrid, kerja sama Unair dengan OIC, serta rilis laptop gaming Asus ROG Strix Scar 18.

Namun, berita inti tetap berfokus pada penangkapan Roy Suryo, reactions dari pengacara, dan isu politik di baliknya





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