Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap Polda Metro Jaya: Refly Harun Kritik Represif

Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa oleh Polda Metro Jaya menuai protes dari kuasa hukum. Refly Harun mengatakan kedua kliennya ditangkap secara mendadak tanpa hak istimewa, meski telah kooperif selama penyidikan. Merekachan ajukan penangguhan penahanan karena perkara dianggap grey area.

Penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa oleh Polda Metro Jaya menimbulkan kontroversi dan menjadi sorotan publik. Menurut kuasa hukum mereka, Refly Harun , penangkapan tersebut dilakukan secara mendadak pada Jumat pagi, 19 Juni 2026.

Roy Suryo ditangkap di Bandung setelah menyelesaikan acara pada pukul setengah satu malam, dibawa ke Mapolda tanpa sempat mandi dan berpakaian layak, meski masih sempat salat subuh. Sementara dr Tifa ditangkap pada pukul 07.00 WIB saat ia hendak mengikuti ujian disertasi yang dijadwalkan pukul 08.00. Refly Harun menyatakan protes keras atas timing penangkapan yang dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak-hak tersangka.

Ia juga menegaskan kedua kliennya telah kooperif selama proses penyidikan dengan menjalani wajib lapor hampir 30 kali sejak 13 November 2025 tanpa pernah ditahan sebelumnya. Refly Harun mempertanyakan alasan kuat dari penangkapan tersebut. Menurutnya, penyidik hanya menyampaikan melaksanakan tugas sesuai perintah tanpa penjelasan rinci. Ia menilai perkara yang dihadapi Roy dan Tifa berada di grey area, yaitu wilayah perdebatan hukum tentang apakah termasuk pencemaran nama baik atau bukan, sehingga tidak seharusnya diperlakukan sama dengan kejahatan berat seperti pembunuhan atau korupsi.

Kubuan hukum juga menganggap penangkapan ini represif dan mengindikasikan intervensi politik serta adanya kepentingan tertentu di balik proses hukum. Merekachan menyiapkan permohonan penangguhan penahanan dan surat jaminan untuk membebaskan kedua klien. Perkara Roy Suryo dan dr Tifa juga repeatedly disebut sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah yang melibatkan Presiden Jokowi.

Kabar penangkapan ini bercampur dengan berbagai informasi lain tentang harta Roy Suryo yang sekitar Rp4,1 miliar, termasuk koleksi 35 Mercedes-Benz, sekaligus pernyataan dari eks Kepala BIN Hendropriyono tentang waspada terhadap adu domba. Kabar tersebut juga diikuti dengan laporan eksekusi lahan termahal di PN Jakpus dan berita lain yang tidak langsung terkait. Namun, inti kontroversi tetap pada prosedur penangkapan yang dianggap keliru oleh tim kuasa hukum





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