Roy Suryo dan Dr Tifa Dibawa ke RSPOLRI Kramat Jati untuk Pemeriksaan Kesehatan dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma (dr Tifa), dibawa petugas Polda Metro Jaya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan kesehatan pada Jumat (19/6/2026). Penangkapan dilakukan pada pagi hari dan mereka dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE. Dr Tifa sempat mengikuti ujian S3 FKUI dari ruangan Polda Metro Jaya. Proses ini bagian dari tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kedua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa, dibawa oleh petugas Polda Metro Jaya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati , Jakarta, pada Jumat (19/6/2026) untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari proses hukum.

Penangkapan mereka dilakukan pada pagi hari, dengan Roy diamankan di rumahnya sekitar pukul 07.00 WIB, sementara dr Tifa di apartemennya sekitar pukul 06.47 WIB. Kedua tersangka kemudian ditetapkan dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses ini merupakan bagian dari tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melanjutkan proses hukum.

Meskipun dihadapkan pada situasi hukum, dr Tifa tampak tetap mengikuti ujian S3 di FKUI melalui ruangan Polda Metro Jaya, dengan didampingi oleh beberapa polwan. Kulit lawan dan tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa kliennya selama ini telah cooperate dengan memenuhi panggilan pemeriksaan dan wajib lapor, sehingga menyatakan keberatan atas langkah penyidik. Kedua tersangka kemudian dibawa ke RSPOLRI Kramat Jati untuk pemeriksaan kesehatan yang menjadi bagian dari proses hukum berjalan.

Kasus ini terus menarik perhatian publik dengan berbagai aksi dan persembahan yang dilakukan, seperti aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia dan mahasiswa di beberapa kota yang menuntut perbaikan kebijakan ekonomi. Selain itu, sidang citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi juga mengundang kehadiran dr Tifa dan Bonatua sebagai saksi. Di tengah proses hukum, beberapa ahli, termasuk ahli saraf dan Rocky Gerung, hadir sebagai saksi meringankan. Roy Suryo tampak tersenyum usai diperiksa dan diucapkan terima kasih emak oleh penyidik yang menghadiri hundreds of pertanyaan.

Berbagai foto dan video mengabadikan momen-momen ini, termasuk kemunculan dr Tifa di depan laptop saat ujian S3 dan persembahyangan umat Hindu di Pura. Di bidang lain, DKI Jakarta menyiapkan kuota SPMB 2026 untuk 245 ribu murid baru, sementara kasus penumpang kereta Daop 4 Semarang yang diturunkan paksa karena merokok dalam kereta juga menjadi sorotan. Namun f utama tetap pada proses hukum Roy Suryo dan dr Tifa yang akan diseret ke meja hijau dalam sidang selanjutnya





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