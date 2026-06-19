Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditahan Polda Metro Jaya dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Penangkapan menuai protes dari kuasa hukum yang menduga tekanan dari kubu Solo.

Dua tersangka yakni Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa ditahan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo .

Penangkapan mereka dilakukan pada Jumat pagi, 19 Juni 2026, sebagai bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedua tersangka tersebut telah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan dijerat dengan pasal dalam UU ITE. Setelah ditangkap, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Metro Jaya sebelum dibawa ke mobil tahanan.

Saat tiba di RSUD Kramat Jati, dokter Tifa memberikan respons singkat kepada wartawan dengan mengatakan Aman, aman, aman sambil mengוחמת bahwa ini adalah hadiah ulang tahun dari Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyampaikan protes terhadap penangkapan kliennya. Ia menduga ada tekanan dari pihak tertentu yang disebut sebagai kubu Solo. Istilah kubu Solo biasanya merujuk pada mantan Presiden Joko Widodo yang berasal dari Solo.

Dalam隘路热搜, mantan Wakapolri Oegroseno menyebut penangkapan dokter Tifa dilakukan sebut teroris, yakni dengan Petit dari belakang dan samping. Sementara itu, Ahmad Sahroni mempertanyangkan penangkapan Roy Suryo dan dokter Tifa karena masih banyak kasus hoaks lain yang belum ditangani. Kasus ini menuai perhatian luas karena melibatkan tokoh publik dan tuduhan ijazah palsu terhadap figur mantan presiden





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Roy Suryo Dokter Tifa Ijazah Palsu Joko Widodo Polda Metro Jaya

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