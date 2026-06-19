Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat Inap Setelah Ditangkap atas Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Roy Suryo dan Dokter Tifa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati setelah ditangkap Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo. Keduanya memiliki penyakit bawaan dan stres tinggi.

Dua orang yang ditangkap terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Dokter Tifa dan Roy Suryo , kini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Keduanya tiba di rumah sakit pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 17.55 WIB dengan pengawalan ketat dari Polda Metro Jaya. Setibanya di IGD, mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Kuasa hukum keduanya, Refly Harun, menyatakan bahwa rawat inap dilakukan atas rekomendasi dokter, bukan permintaan sendiri. Hal ini disampaikan Refly dalam keterangan yang dikutip dari Antara pada Sabtu (20/6/2026).

Refly menjelaskan bahwa kondisi Roy dan Tifa secara umum baik, namun hasil pemeriksaan menemukan penyakit bawaan yang memerlukan pemantauan dan penanganan medis lanjutan. Oleh karena itu, keduanya belum memungkinkan untuk langsung kembali menjalani aktivitas tanpa pengawasan medis. Dokter Tifa diketahui memiliki penyakit GERD yang kambuh karena tidak makan sejak pagi dan menghadapi tingkat stres yang tinggi. Selain itu, ia juga kelelahan akibat menjalani berbagai persiapan terkait seminar hasil disertasinya yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Rangkaian aktivitas tersebut menguras kondisi fisik dan mentalnya, sehingga menambah tekanan yang dihadapi. Dokter Tifa sempat menggunakan kursi roda setelah menjalani pemeriksaan di IGD. Refly menambahkan bahwa ujian tetap terlaksana melalui Zoom, namun dalam kondisi penuh tekanan dan tidak nyaman. Sementara itu, Roy Suryo awalnya tidak berencana menjalani rawat inap.

Namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan tim kuasa hukum, ia menerima rekomendasi dokter. Refly menolak menjelaskan secara rinci diagnosis penyakit Roy, hanya menyebut bahwa penyakit tersebut tergolong umum dan dialami oleh sekitar 30 persen masyarakat Indonesia. Durasi perawatan belum dapat dipastikan dan sepenuhnya bergantung pada perkembangan kondisi kesehatan serta keputusan tim dokter. Hingga Jumat malam, Roy dan Dokter Tifa masih menjalani perawatan di RS Polri sambil menunggu perkembangan kondisi kesehatan mereka.

Sebelum penangkapan, beredar informasi dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis (TA-AKAA) yang menyebutkan bahwa Roy Suryo Notodiprojo ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026, sekitar pukul 07.00 WIB. Sementara itu, Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT) menjelaskan bahwa Dokter Tifa ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada pukul 06.47 WIB. Keduanya ditangkap terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Para pendukung dan kuasa hukum berharap agar proses hukum berjalan adil dan hak-hak tersangka tetap dihormati, termasuk hak atas kesehatan. Pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Masyarakat menantikan kejelasan mengenai kebenaran tuduhan yang dialamatkan kepada kedua tersangka.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya verifikasi informasi dan dampak hukum dari penyebaran berita yang tidak benar. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi, terutama yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik





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Roy Suryo Dokter Tifa Fitnah Ijazah Polda Metro Jaya Rawat Inap

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