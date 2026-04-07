Round Up Showbiz: Syahrini Viral, Konflik Rachel Vennya Memanas, dan Kabar Terkini Lainnya

Rangkuman berita terpopuler dari kanal Showbiz VIVA edisi Selasa, 7 April 2026, menampilkan kembalinya Syahrini ke panggung, konflik Rachel Vennya dan Okin, serta berita menarik lainnya.

Di dunia hiburan yang selalu dinamis, berita-berita terbaru dari kanal Showbiz VIVA berhasil mencuri perhatian publik. Edisi Round Up kali ini, yang dirilis pada Selasa, 7 April 2026, menyajikan rangkuman peristiwa menarik yang menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menjadi topik terpopuler di kalangan pembaca. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kembalinya Syahrini ke panggung hiburan.

Setelah lama vakum dari dunia musik sejak pernikahannya dengan Reino Barack pada tahun 2019, penampilan Syahrini di sebuah acara pernikahan kerabat mendadak viral. Netizen pun ramai memberikan komentar, mulai dari pujian hingga kritik, terutama mengenai kualitas suara Syahrini. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh seorang figur publik seperti Syahrini di tengah masyarakat. Selain itu, artikel ini berhasil menduduki peringkat teratas dalam daftar berita terpopuler di kanal Showbiz, menandakan minat yang tinggi dari para pembaca terhadap berita-berita terkait. Tentu saja, hal ini juga mencerminkan betapa pentingnya informasi dan hiburan bagi masyarakat modern.\Tidak hanya kabar gembira dari dunia hiburan, edisi kali ini juga menyoroti berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh para selebriti, salah satunya adalah konflik antara Rachel Vennya dan Niko Al Hakim alias Okin. Perseteruan yang tak kunjung usai ini kembali memanas, kali ini terkait dengan rumah yang saat ini ditempati oleh Rachel bersama anak-anaknya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Konflik ini bermula dari rumah yang awalnya dipersiapkan untuk masa depan anak-anak mereka, namun kini justru menjadi sumber perdebatan dan perselisihan baru. Kabar mengenai besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Okin juga terungkap, yaitu sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anak. Hal ini semakin memperkeruh suasana dan menjadi sorotan publik. Okin dikabarkan mulai mempersiapkan langkah hukum dengan menggandeng seorang pengacara, mengisyaratkan bahwa perseteruan ini akan berlanjut ke ranah hukum. Selain itu, publik juga menyoroti kabar mengenai ibunda Okin yang sempat bereaksi keras terhadap tuduhan yang menyebut dirinya gagal mendidik anak akibat konflik yang terjadi dengan Rachel Vennya. Semakin kompleksnya permasalahan ini menunjukkan dampak besar dari perceraian terhadap kehidupan pribadi dan publik figur.\Selain itu, edisi ini juga menyajikan berita-berita menarik lainnya, seperti film 'Ayah Ini Arahnya Ke Mana, Ya?' yang mengangkat luka dalam keluarga. Film ini berhasil menarik perhatian publik dan memicu diskusi tentang isu-isu keluarga yang relevan. Kemudian, publik juga menyoroti reaksi Azizah Salsha yang memaafkan Bigmo setelah melalui konflik panjang. Keputusan ini dianggap sebagai contoh baik dalam bermedia sosial dan menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ressa Rizky Rosano juga menjadi sorotan setelah memberikan petunjuk tentang ayah kandungnya yang disebut berasal dari Aceh, memicu spekulasi dan perbincangan hangat di kalangan netizen. Tak ketinggalan, respons dari rumah produksi film horor “Aku Harus Mati” terhadap kontroversi yang mengiringi promosi film tersebut juga turut menjadi perhatian. Deddy Corbuzier juga mengungkapkan momen syok saat mendengar kabar duka tentang meninggalnya Vidi Aldiano. Selain itu, terdapat pula berita tentang band The Lanang Band yang terdiri dari remaja penyandang ASD dan ADHD, yang merilis single perdana 'Aku Istimewa'. Hal ini menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menunjukkan bahwa tidak ada batasan untuk meraih mimpi, apapun kondisinya. Selain itu, terdapat berita tentang inovasi minuman kopi yang menarik perhatian, serta pengumuman rilis game Little Nightmares II Enhanced Edition di Nintendo Switch 2 pada Mei 2026. Berita tentang penggunaan AI dalam coding, langkah Kemendagri dalam mengendalikan belanja pegawai, dan penjelasan tentang kode PLU pada stiker buah juga turut meramaikan edisi kali ini, menunjukkan betapa beragamnya isu yang dibahas dalam dunia berita





