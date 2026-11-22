Polda Lampung menggelar mutasi massal involving 19 personel kunci termasuk Kepala Sekolah Polisi Negara dan Kapolres. Lihat detail pergantian jabatan strategis di Lampung Timur, Metro, dan Selatan.

Polda Lampung melaksanakan pemutakhiran struktur kepemimpinan dengan menggerakkan total 19 personel polisi ke berbagai posisi baru. Langkah strategis ini melibatkan para perwira menengah dan pejabat utama termasuk Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) serta sejumlah komandan satuan esensial. Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun sebagai Kabidhumas Polda Lampung mengonfirmasi bahwa proses redistribusi personel ini telah tereksekusi sesuai instruksi pusat.

Mekanisme Surat Telegram Kapolri November 2026

Dasar hukum dari peluncuran rotasi jabatan massal ini didasarkan pada tiga Surat Telegram resmi yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 20 November 2026. Surat-surat penting tersebut masing-masing memiliki nomor registrasi ST/2598/XI/KEP./2026, ST/2599/XI/KEP./2026, dan ST/2601/XI/KEP./2026 yang mengikat seluruh jajaran kepolisian di tanah air.

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Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun secara eksplisit menyatakan pada Minggu tanggal 22 November 2026 bahwa mutasi merupakan mekanisme alami dalam dinamika organisasi kepolisian. Ia menekankan bahwa pergeseran jabatan berfungsi sebagai bentuk penyegaran struktur organisasi sekaligus instrumen vital untuk pembinaan karier para perwira. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja operasional serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkualitas.

Pergantian Pimpinan Satuan Brimob dan Sekolah Polisi Negara

Posisi strategis komando Satuan Brimob Polda Lampung mengalami rotasi signifikan ketika Kombes Pol Yustanto Mujiharso dimutasi keluar. Jabatan Dansat Brimob yang lama ditinggalkan tersebut kini dipercayakan penuh kepada Kombes Pol Sarly Sollu yang sebelumnya menjabat sebagai Teknisi KBR Madya Tingkat II di Korbrimob Polri.

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Di ranah pendidikan kepolisian, Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) Polda Lampung juga mengalami perubahan tangan. Kombes Pol Edi Purnomo melepaskan jabatannya untuk mengambil tugas baru sebagai Asesor SDM Kepolisian Madya Tingkat III di SSDM Polri. Kendali institusi pendidikan kepolisian di wilayah Lampung kemudian diserahkan kepada AKBP Benny Prasetya yang sebelumnya memimpin Dinas Lalu Lintas Polda Lampung.

Dinamika Rotasi Empat Kepala Kepolisian Resor

Rotasi jabatan menyentuh empat unit Kepolisian Resor (Polres) utama di wilayah hukum Polda Lampung dengan pola pertukaran kepemimpinan yang kompleks. Di Polres Lampung Timur, AKBP Yuliansyah dipindahtugaskan ke Wakapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya. Posisinya di Lampung Timur kini diisi oleh AKBP Hangga Utama Darmawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro.

Posisi kosong Kapolres Metro yang ditinggalkan Hangga Utama Darmawan diisi oleh AKBP Deni Triana. AKBP Deni Triana sebelumnya bertugas sebagai Kanit 4 Subdit I Dittipideksus PPA dan PPO di Bareskrim Polri. Di wilayah lain, AKBP Deddy Kurniawan yang berdomisili di Polres Lampung Selatan dimutasi menjadi Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Wadirpamobvit) Polda Lampung.

Jabatan Kapolres Lampung Selatan kini dipegang oleh AKBP Samsu Wirman yang sebelumnya memimpin Polres Lampung Barat. Kursi tertinggi di Polres Lampung Barat kemudian diduduki oleh AKBP Andhiek Budy Kurniawan. AKBP Andhiek Budy Kurniawan sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung. Pola rotasi ini menunjukkan adanya keseimbangan pertukaran pengalaman antar wilayah hukum.

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Perubahan Struktur Badan Intelijen dan Pengawasan Internal

Di luar unit operasional lapangan, mutasi juga merambah struktur administrasi dan pengawasan internal kepolisian. AKBP Rio Cahyowidi yang sebelumnya memimpin Bagian Dalpers Ro SDM Polda Lampung dimutasi menjadi Dirbinmas Polda Banten. Sementara itu, AKBP Andik Purnomo Sigit bergeser dari Kabagbinkar Ro SDM Polda Lampung menuju Kabagdalops Roops Polda Lampung.

Posisi kekosongan di Kabagbinkar Ro SDM Polda Lampung diisi oleh AKBP Hendra Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Halmahera Selatan di Polda Maluku Utara. Di bidang pengawasan ketat, Kombes Pol Erma Wijayanti Yusriana yang merupakan Auditor Madya Tingkat III Itwasda Polda Lampung mendapat penugasan baru di Itwasda Polda DIY.

Kombes Pol Rachmat Tri Haryadi juga dipindahtugaskan dari auditor tingkat III di Lampung menuju Itwasda Polda Sumatera Selatan. Posisi auditor di Itwasda Polda Lampung selanjutnya diisi oleh Kombes Pol Slamet Wahyudi yang sebelumnya menjabat Kabidhumas Polda Kalimantan Utara. additional perubahan terjadi pada AKBP Jibrael Bata Awy yang pindah dari Pamen Polda Lampung menjadi Auditor Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua. AKBP Sastra Budy yang semula memimpin Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Lampung kini bertugas di Itwasda Polda Jawa Barat. Terakhir, AKBP Andiyano dari Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Selatan kini memimpin Wadansatbrimob Polda Lampung.