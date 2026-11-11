Rotasi Besar Kapolri 25 Perwira Tinggi dan Menengah November 2026

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 pada 9 November 2026 untuk merotasi 25 perwira. Kebijakan ini menegaskan meritokrasi di tubuh Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi mengumumkan perubahan struktur kepemimpinan internal melalui penerbitan Surat Telegram Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 pada tanggal 9 November 2026. Keputusan strategis ini mencakup rotasi dan mutasi terhadap sebanyak dua puluh lima perwira tinggi serta perwira menengah yang bertugas di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mekanisme Rotasi Berdasarkan Meritokrasi

Keputusan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari pembinaan karier organisasi dan penyegaran personel yang rutin dilakukan oleh Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada penilaian profesionalitas, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta rekam jejak kerja yang terukur. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat mampu menjalankan tugas secara profesional.

Also read Kapolri Kembali Mutasi 25 Perwira Tinggi dan Pamen Polri

Situasi Publik dan Klarifikasi Resmi

Pergeseran posisi ini mengemuka ke publik di tengah sorotan terkait isu yang menyita perhatian masyarakat luas. Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan dalam keterangan resminya pada Selasa, 10 November 2026, bahwa penyegaran personel merupakan hal yang lumrah dalam tata kelola kepolisian. Langkah taktis ini bertujuan menjaga soliditas Korps Bhayangkara tanpa terpengaruh oleh dinamika eksternal yang sedang berkembang.

Detail Mutasi Pejabat Tingkat Komisaris Jenderal

Dokumen resmi mencantumkan pergeseran jabatan bagi para perwira berpangkat tinggi mulai dari Komisaris Jenderal hingga Komisaris Polisi. Komjen Pol Syahardiantono yang sebelumnya berstatus Pati Bareskrim Polri dengan penugasan pada KSP dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Sementara itu, Komjen Pol Yuda Gustawan yang juga Pati Baintelkam Polri dengan penugasan pada KSP dipindahtugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

Advertisement

Perpindahan Perwira Menengah ke Daerah Terluar

Sejumlah perwira menengah mengalami relokasi signifikan ke wilayah polda terluar untuk memperkuat operasional daerah. AKBP Benito Harleandra, AKBP Manuel Tadu Rebo, dan AKBP Ambuka Yudha Hardi Putra semuanya dimutasi sebagai Pamen Polda Nusa Tenggara Timur. Selain itu, AKBP Reza Arifian pindah ke Polda Gorontalo, AKBP Doddy Monza ke Polda Maluku Utara, dan Kompol Dede Chandra Gunawan ke Polda Sulawesi Utara.

Penugasan Khusus di Papua dan Papua Tengah

Wilayah Papua menjadi fokus utama penempatan beberapa perwira untuk mendukung keamanan dan stabilitas daerah. Kompol Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubnit Analis dan Tekintel Unit Intel Satgas Vil Jateng Densus 88 AT Polri dimutasi menjadi Pamen Polda Papua. Kompol Bhayu Vhisesha dipindahtugaskan ke Polda Papua Tengah, sedangkan Kompol M. Rustam Febrianzah yang berasal dari Polres Metro Jaksel dialihkan ke Polda Papua Barat.