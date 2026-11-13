Rotasi Besar 40 Personel Polda Metro Jaya Masuki Masa Kepemimpinan Baru Suyudi

Kapolri lakukan mutasi massal 40 personel Polda Metro Jaya untuk penyegaran struktur organisasi. Kombes Budi Hermanto jelaskan detail penempatan baru pejabat di seluruh wilayah jabodetabek dan unit strategis.

Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi melaksanakan rotasi jabatan masif bagi 40 personel di lingkungan Polda Metro Jaya. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperbarui struktur organisasi dan meningkatkan efisiensi operasional di wilayah hukum yang sangat padat. Kombes Pol Budi Hermanto, selaku Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi kebenaran adanya perubahan penempatan personel tersebut.

Proses Penyegaran Personel Kapolda Metro Jaya

Rotasi jabatan ini merupakan bagian integral dari program pembinaan dan penyegaran personel yang dilaksanakan di bawah naungan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan kepada wartawan bahwa langkah tersebut bukan merupakan perubahan kebijakan mendadak, melainkan rencana strategis yang telah disiapkan. Konfirmasi resmi ini disampaikan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2026, menandai dimulainya fase baru dalam manajemen sumber daya manusia kepolisian di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

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Kebijakan penyegaran ini bertujuan untuk mencegah stagnasi dalam birokrasi dan memastikan bahwa para pejabat kunci berada dalam posisi yang paling sesuai dengan keahlian dan kebutuhan operasional. Dengan melakukan perputaran karier secara berkala, institusi kepolisian diharapkan dapat menjaga semangat kerja dan menghindari praktik ketidaksesuaian kompetensi di bidang tugas tertentu.

Detail Penempatan Pejabat Kunci dan Unit Strategis

Daftar mutasi mencakup berbagai posisi vital di seluruh jajaran Polda Metro Jaya, mulai dari tingkat polres kota hingga subdirektorat khusus. Di antaranya, Iptu Indra Basuki dipindahkan dari Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Pamin 17 SI STNK Subditregident Ditlantas Polda Metro Jaya. Perubahan juga terjadi pada Iptu Andrianto Hery Prabowo yang berpindah dari Pamin 17 SI STNK Subditregident Ditlantas Polda Metro Jaya menjadi Pamin 48 SI BPKB Subditregident Ditlantas Polda Metro Jaya.

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Pergeseran personel juga menyangkut unit-unit penyelidikan kriminal yang menangani tindak pidana berat. Kompol Jatrat Tunggal Rachmad Wicaksono Prakoso ditugaskan sebagai Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menggantikan perannya sebelumnya di Kanit 3 Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Secara paralel, Kompol Sigit Santoso dipindahtugaskan ke Kanit 2 Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menggeser posisi AKP Anton Prihartono yang kini menjadi Ps Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Dampak Terhadap Layanan Publik dan Wilayah Cikarang

Perubahan komando ini memiliki implikasi langsung terhadap pelayanan publik dan keamanan di wilayah suburban Jakarta. Kompol Anak Agung Putra Dwipayana kini menjabat sebagai Kapolsek Cikarang Selatan Polres Metro Bekasi, menggantikan Kompol Erwin Setiawan yang dipindahkan ke Kanit 4 Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Di wilayah yang sama, AKP Eben Patar Op Sunggu ditunjuk sebagai Ps Kapolsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Kompol Dimmas Adhit Putranto.

Layanan administrasi kendaraan bermotor juga mengalami penyesuaian personel signifikan. Iptu Sri Marlina diarahkan menjadi Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Regident Ditlantas Polda Metro Jaya dengan tugas spesifik di Samsat Bekasi Kota. Hal ini menunjukkan adanya penataan ulang tenaga teknis untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kendaraan, sebuah layanan yang sangat sensitif terhadap antrean publik di wilayah Bekasi.

Strategi Manajemen SDM untuk Masa Depan

Rekrutmen ulang posisi-posisi kosong dari hasil mutasi ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesinambungan tugas kepolisian. AKBP Anria Rosa Piliang ditunjuk sebagai Kasubdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, sementara AKBP Ade Candra mengisi pos serupa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat kapabilitas investigasi dan penegakan hukum di tingkat regional.

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Terakhir, penempatan kembali personel seperti AKP Hendar Giri Pratama yang menjadi Kainduk 7 Sat PJR dan Ade Trisula yang menjadi Ps Kasubbagbinops Bagops Polres Metro Jakarta Selatan, menegaskan bahwa rotasi ini menyentuh seluruh lini operasional. Keputusan ini diharapkan dapat membawa angin segar dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di tengah periode kepemimpinan baru Kapolda Metro Jaya.