Rossa Somasi Akun Medsos Penyebar Fitnah: Ancaman 8 Tahun Penjara Bagi Pelaku

Penyanyi Rossa mengambil tindakan hukum tegas dengan melayangkan somasi kepada puluhan akun media sosial yang menyebarkan fitnah dan memanipulasi konten tentang dirinya. Jika somasi tidak diindahkan dalam waktu 1x24 jam, kasus ini akan dibawa ke ranah hukum dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Rossa , seorang penyanyi ternama, telah mengambil langkah hukum tegas dengan melayangkan somasi kepada puluhan akun media sosial yang aktif di platform seperti TikTok, Instagram, dan Threads. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap penyebaran fitnah dan manipulasi konten yang merugikan nama baik dan martabatnya. Kuasa hukum Rossa , Ikhsan Tualeka dan Natalia Rusli, menyampaikan pernyataan resmi dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 April 2026. Somasi ini dilayangkan setelah ditemukan adanya konten-konten yang telah diedit secara jahat, menggabungkan visual dan audio milik Rossa untuk menciptakan narasi palsu, termasuk klaim yang tidak berdasar mengenai operasi plastik gagal. Tujuan utama dari tindakan manipulasi ini adalah untuk menciptakan pemberitaan yang menyesatkan dan merusak reputasi Rossa . Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat dan telah mengidentifikasi akun-akun yang terlibat, bahkan termasuk yang menggunakan identitas palsu. Langkah hukum ini diambil sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu di media sosial tidak dapat ditolerir.

Dalam konferensi pers, Ikhsan Tualeka menekankan bahwa somasi tersebut ditujukan kepada sejumlah pengguna media sosial yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah menyebarkan fitnah, mendiskreditkan, dan menjatuhkan martabat Rossa. Mereka juga menyoroti penggunaan konten Rossa secara tidak bertanggung jawab. Natalia Rusli menjelaskan secara rinci modus operandi para pelaku, yang melibatkan manipulasi materi visual dan audio milik Rossa. Contoh yang diberikan adalah penggunaan gambar Rossa yang kemudian digabungkan dengan audio yang dimanipulasi untuk menciptakan narasi palsu, misalnya klaim tentang operasi plastik gagal. Natalia juga menegaskan bahwa timnya memiliki kemampuan untuk melacak akun-akun tersebut hingga ke perangkat yang digunakan, termasuk mengidentifikasi IMEI handphone dan lokasi pengguna. Rossa sendiri menekankan pentingnya lagu 'Tegar' dalam perjalanan karirnya, yang menunjukkan dampak dari serangan ini tidak hanya pada citra pribadi, tetapi juga pada karya-karyanya. Pihak kuasa hukum menekankan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan hukum mereka, dan mereka siap untuk membawa kasus ini ke pengadilan jika somasi tidak diindahkan.

Somasi yang dilayangkan menuntut agar para pemilik akun segera menghapus konten yang mengandung fitnah dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tenggat waktu yang diberikan adalah 1x24 jam. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Rossa melalui kuasa hukumnya akan mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk melaporkan kasus ini dengan jeratan Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukuman yang menanti para pelaku adalah hukuman maksimal delapan tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Rossa untuk melindungi hak-haknya dan memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran berita bohong. Kuasa hukum juga mengingatkan kepada para netizen untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi di media sosial, serta untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dan pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Pihak Rossa berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas tentang konsekuensi hukum dari perbuatan yang merugikan orang lain melalui media sosial.





