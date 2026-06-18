Rosan Roeslani: Kenaikan Suku Bunga tidak Harus Pengendalian Kredit, Perbankan Masih Kuat

Menteri Investasi Rosan Roeslani menilai kinerja perbankan nasional masih kuat dengan pertumbuhan kredit 15 persen dan NPL rendah, sehingga kenaikan BI Rate tak perlu berujung pada pengetatan pembiayaan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) perlu dilihat secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa meski suku bunga naik, kinerja perbankan nasional masih kuat dengan penyaluran kredit tumbuh signifikan dan kualitas aset terjaga.

Menurutnya, dalam setahun terakhir, penyaluran kredit atau lending perbankan naik rata-rata 15 persen. Likuiditas perbankan juga solid dengan dana pihak ketiga bertumbuh double digit, sementara rasio non-performing loan (NPL) tetap rendah, di sekitar 0,9 hingga 1,8 persen. Rosan menegaskan bahwa ruang untuk meningkatkan efisiensi perbankan masih terbuka lebar. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga tidak harus berujung pada pengetatan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM.

Ia juga membantah adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menahan atau membekukan suku bunga kredit setelah BI menaikkan BI Rate. Dalam rapat dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026, ia menekankan pentingnya perbankan terus meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar penyaluran kredit dapat tetap terjaga di level yang baik.

Selain itu, berita-berita lainnya mencakup kolaborasi BTN dengan Rumah123 dalam bidang hunian, kesiapan Invest Selangor Berhad untuk mengikuti SIBS@ASEAN Bandung Edition, rencana InJourney menggelar MotoGP di Sirkuit Mandalika, program Blue Impact oleh BUMN di Lampung, percepatan hilirisasi komoditas perkebunan oleh Mentan, posisi rupiah yang melemah, evaluasi harga BBM nonsubsidi Pertamax, terbatasnya ruang fiskal APBN, serta hasil RDG BI yang menaikkan BI Rate 25 bps menjadi 5,75 persen. Berita lain juga menyebut hasil pertandingan grup A Piala Dunia 2026, peluncuran OnePlus Pad 3 Pro dan N6, serta penegasan PBJ Sumut terkait pengadaan bebas intervensi





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Suku Bunga BI Rate Perbankan Kredit NPL Rosan Roeslani Efisiensi Pembiayaan UMKM

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