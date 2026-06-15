Rosan Roeslani Janjikan Investasi Besar Masuk Indonesia, Targetkan Rp 13 Ribu Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengumumkan bahwa investor besar dunia akan masuk ke Indonesia segera. Ia menegaskan data investasi kembali menunjukkan tren positif dan membantah isu investasi asing menurun. Rosan juga menyampaikan kebutuhan investasi Rp 13.032,8 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat kerja dengan DPR dan setelah laporan ke Presiden mengenai kunjungan ke berbagai negara yang menunjukkan peningkatan kepercayaan dunia internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi daya tarik bagi investor besar dunia untuk menanamkan modalnya.

Rosan mengatakan ada pengusaha besar kelas dunia yang akan mengucurkan investasinya ke Tanah Air. Ia akan mengumumkan detailnya siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pernyataan ini disampaikannya usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026). Rosan meyakinkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia tetap terjaga karena banyak investor menanamkan modalnya untuk komitmen jangka panjang.

Mereka percaya bahwa kestabilan dan kepastian untuk berinvestasi di Indonesia masih terjaga dengan baik. Rosan juga membantah kabar banyak investor enggan masuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa data menunjukkan justruInvestment yang masuk cukup signifikan. Sebelumnya, Rosan Roeslani juga mengungkap kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi tumbuh 8 persen dalam waktu singkat. Untuk itu, diperlukan investasi sebesar Rp 13.032,8 triliun pada periode 2025-2029. Angka ini merupakan peningkatan sekitar 43 persen dari realisasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014-2024) yang mencapai Rp 9.117,4 triliun. Rosan menekankan bahwa investasi tidak hanya dinilai dari besaran nominal, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.

Tujuannya adalah agar investasi yang masuk berkualitas dan dapat memperkuat ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Tren pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi menunjukkan korelasi positif. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi 5,03 persen disertai investasi Rp 1.714,2 triliun. Pada 2025, ekonomi tumbuh 5,11 persen dengan investasi Rp 1.931,2 triliun.

Konteks pernyataan Rosan muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo menerima laporan dari Rosan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Laporan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, tercermin dari tingginya minat investasi asing ke berbagai sektor strategis nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa fakta dan data valid dalam laporan Rosan membuktikan peningkatan kepercayaan internasional. Dengan demikian, pemerintah optimistis bahwa target investasi Rp 13 triliun dapat tercapai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah 8 persen pada 2029





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