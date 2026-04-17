Room Art Fair 2026 Ubah Hotel Jadi Galeri Seni Dinamis di Jantung Jakarta

Pameran seni inovatif Room Art Fair 2026 mengubah lantai 10 25hours Hotel Jakarta menjadi labirin karya seni yang memukau. Acara yang berlangsung dari 17-19 April 2026 ini berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, BRI, dan AGSI, menawarkan pengalaman unik bagi pecinta seni dan fotografi untuk menjelajahi seni di luar galeri konvensional.

Suasana yang menyambut pengunjung di 25hours Hotel Jakarta bukanlah suasana santai khas hotel pada umumnya, melainkan sebuah instalasi dan karya visual yang langsung memukau perhatian. Mulai dari tanggal 17 hingga 19 April 2026, satu lantai penuh di hotel ini bertransformasi menjadi ruang pameran seni yang dinamis.

Batas antara ruang privat kamar hotel dan galeri publik dibuat sedemikian kabur, memungkinkan pengunjung untuk bebas keluar masuk dari satu kamar ke kamar lainnya, seolah menjelajahi labirin karya seni yang tak terduga. Kolaborasi yang terjalin antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia (AGSI) berhasil menghadirkan sebuah ajang seni yang unik dengan melibatkan 13 galeri seni terkemuka. Setiap kamar yang disulap menjadi ruang pameran memiliki cerita tersendiri yang tersaji melalui beragam medium, mulai dari lukisan-lukisan yang memikat, instalasi yang imersif, hingga eksplorasi visual yang dirancang untuk membuat pengunjung berhenti sejenak, merenung, dan berinteraksi dengan karya yang ditampilkan. Pameran bertajuk Room Art Fair 2026 ini tidak hanya sekadar sebuah pameran konvensional. Lebih dari itu, pengunjung diajak untuk merasakan sensasi yang sangat unik, sebuah pengalaman berjalan menyusuri lorong-lorong hotel yang kini terasa seperti sebuah labirin artistik. Wibi Hananto, Assistant Director of Marketing Communications 25hours Hotel Jakarta, menjelaskan visi di balik penyelenggaraan acara ini. Menurutnya, 25hours Hotel Jakarta memandang hotel sebagai sebuah ruang terbuka yang sangat potensial untuk kolaborasi dan pertukaran ide-ide kreatif. 'Room Art Fair menjadi cara kami untuk membawa seni menjadi lebih dekat dengan masyarakat, menjadikannya sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sekaligus merayakan Hari Seni Sedunia dengan sebuah pendekatan yang sangat relevan dengan denyut kehidupan urban saat ini,' ungkap Wibi. Pameran ini menawarkan sebuah pengalaman yang sangat sayang untuk dilewatkan, terutama bagi para penikmat seni dan individu yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia fotografi. Selain keseruan utama yang tersaji di lantai 10 hotel, pengunjung juga berkesempatan untuk menikmati instalasi seni khusus yang akan dipajang di area Level L. Instalasi menarik ini akan terus dapat dinikmati oleh publik selama satu bulan penuh, memberikan kesempatan lebih luas untuk apresiasi seni. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah yang sangat efektif untuk mempertemukan berbagai elemen penting dalam ekosistem seni, seperti para seniman, pemilik galeri, kolektor seni, dan seluruh penikmat seni, dalam sebuah suasana yang natural dan interaktif. Dukungan penuh yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam ajang Room Art Fair 2026 ini secara tegas mencerminkan visi strategis kementerian dalam memadukan sektor seni, perhotelan, dan pariwisata melalui sebuah format yang dinamis dan kekinian. Sejalan dengan semangat ini, Maya Sujatmiko, yang mewakili AGSI, menegaskan bahwa kolaborasi yang terjalin ini merupakan sebuah langkah awal yang sangat inspiratif untuk membuat karya seni menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berlokasi strategis di tengah hiruk pikuk kota Jakarta, pameran seni inovatif ini dibuka untuk umum secara gratis. Pengunjung dihimbau untuk meluangkan waktu mereka antara pukul 10.00 hingga 20.00 WIB untuk dapat menyaksikan secara langsung bagaimana karya seni yang memukau dan ruang urban yang modern berpadu dalam sebuah harmoni yang tak terlupakan, menciptakan sebuah pengalaman budaya yang segar dan berkesan bagi semua yang hadir. Perpaduan antara seni kontemporer dan arsitektur hotel yang unik menciptakan sebuah narasi visual yang kuat, mengajak setiap individu untuk mempertanyakan batas-batas konvensional antara seni dan kehidupan sehari-hari. Setiap sudut hotel menjadi kanvas, setiap kamar menjadi panggung, dan setiap pengunjung adalah bagian dari sebuah instalasi seni yang terus berkembang. Dengan banyaknya karya seni yang ditampilkan, mulai dari seni lukis tradisional hingga instalasi seni interaktif yang memanfaatkan teknologi modern, Room Art Fair 2026 menawarkan spektrum apresiasi seni yang luas. Para seniman yang berpartisipasi datang dari berbagai latar belakang dan keahlian, membawa perspektif unik mereka ke dalam pameran ini. Hal ini menciptakan dialog yang kaya antara berbagai gaya dan pendekatan artistik, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat dan memahami keragaman dalam dunia seni rupa kontemporer Indonesia. Keberadaan BRI sebagai salah satu mitra utama semakin memperkuat aspek keberlanjutan dan aksesibilitas program ini. Melalui dukungan finansial dan infrastruktur, BRI membantu memastikan bahwa pameran seni seperti Room Art Fair dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan berkelanjutan. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kuat dari sektor swasta untuk turut serta dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia (AGSI) memainkan peran krusial dalam kurasi dan pemilihan galeri serta karya seni yang ditampilkan. Keahlian dan jaringan AGSI memastikan bahwa kualitas artistik pameran ini terjaga dan relevan dengan tren seni terkini, sekaligus mengangkat talenta-talenta baru dalam industri seni rupa. Interaksi antara pengunjung dan karya seni dalam suasana hotel yang tidak formal ini juga mendorong terbentuknya apresiasi seni yang lebih mendalam dan personal. Pengunjung tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi menjadi bagian dari sebuah pengalaman yang imersif, di mana mereka dapat berdiskusi, berinteraksi, dan bahkan merasakan koneksi emosional dengan karya seni yang mereka temui. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadikan seni dan budaya sebagai daya tarik utama pariwisata Indonesia, sekaligus mempromosikan citra Indonesia sebagai destinasi yang kaya akan kreativitas dan inovasi. Transformasi hotel menjadi ruang seni ini tidak hanya bermanfaat bagi industri seni, tetapi juga bagi industri pariwisata dan perhotelan. Hal ini menciptakan sebuah model bisnis baru yang mengintegrasikan seni sebagai bagian dari pengalaman menginap, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para tamu hotel dan menarik segmen pasar baru yang tertarik pada seni dan budaya. Dengan demikian, Room Art Fair 2026 bukan hanya sebuah pameran, tetapi sebuah manifestasi dari bagaimana seni dapat menjadi jembatan antara berbagai sektor, memperkaya kehidupan urban, dan membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia





