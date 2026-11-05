Ronaldo Umumkan Pensiun Tim Nasional Portugal Setelah Konflik Dengan Pelatih

Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri karier internasionalnya setelah perselisihan dengan Jorge Jesus. Artikel menelusuri sejarah pemain legendaris lainnya yang mengalami nasib serupa akibat konflik internal.

Kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, secara resmi mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional pada hari Kamis. Langkah sejarah ini mengakhiri perjalanan panjang selama 23 tahun di kancah tim nasional. Ia telah mencatatkan 234 pertandingan internasional dan mencetak 146 gol, memecahkan rekor dunia untuk jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah sepak bola.

Pengumuman drastis ini terjadi setelah krisis berkepanjangan dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus. Ronalndo meninggalkan kamp timnas pada akhir September tanpa izin setelah menuduh sang pelatih mengingkari janji mengenai partisispasinya. Federasi Sepak Bola Portugal kemudian menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 30 hari beserta denda sebesar 255 euro atas pelanggaran tersebut.

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Mekanisme Konflik dan Sanksi Discipliner

Krisis dimulai ketika Ronaldo merasa janji terkait partisipasinya tidak ditepati oleh Jorge Jesus. Ia keluar dari kamp timnas secara diam-diam, tindakan yang dianggap pelanggaran disiplin serius oleh manajemen tim. Setelah kejadian itu, Ronaldo meminta maaf atas kepergian abruptnya dan menegaskan kesiapannya kembali bermain. Namun, keputusan federasi tetap tegang dengan sanksi keras yang diberikan.

Sanksi tersebut mencakup masa pensiun paksa selama satu bulan dan potongan gaji. Pengumuman pensiun permanen hari ini merupakan titik akhir kontroversi yang telah memakan waktu berminggu-minggu. Keputusan "Sang Don" ini secara resmi menutup bab kariernya sebagai pemain internasional untuk Portugal.

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Kasus Andre Onana di Timnas Kamerun

Pengumuman Ronaldo mengingatkan pada kasus serupa yang melibatkan kiper Kamerun, Andre Onana. Pada Desember 2022, Onana mengumumkan pensiun dari timnas setelah perselisihan dengan pelatih Rigobert Song selama Piala Dunia di Qatar. Song menyatakan bahwa Onana meminta untuk tidak tampil dalam pertandingan melawan Serbia, yang dianggap sebagai ketidakdisiplinan.

Onana kemudian dicoret dari timnas dan meninggalkan Qatar tanpa kembali lagi selama turnamen berlangsung. Ia mengumumkan berakhirnya karier internasionalnya pada Desember 2022. Namun, situasi berubah pada Agustus 2023 ketika Onana kembali ke barisan "Singa" Kamerun untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

Peristiwa Mesut Ozil dan Rasisme

Pemain Jerman, Mesut Ozil, juga mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada Juli 2018. Keputusan ini diambil setelah tersingkirnya timnas Jerman dari fase grup Piala Dunia di Rusia. Sebelumnya, Ozil menjadi bahan kritik luas akibat munculnya foto bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjelang turnamen.

Puncak krisis terjadi saat Ozil menuduh Federasi Sepak Bola Jerman serta pejabat dan suporter melakukan rasisme. Ia merasa tidak dihormati atas asal-usul Turki-nya dan mendapatkan perlakuan berbeda. Ozil tercatat memainkan 92 pertandingan internasional untuk Jerman dengan 23 gol, termasuk menjadi bagian dari tim yang menjuarai Piala Dunia 2014.

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Krisis David Trezeguet dan Raymond Domenech

Pemain Prancis, David Trezeguet, mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada Juli 2008. Keputusannya terkait erat dengan kelanjutan Raymond Domenech dalam jabatan direktur teknik timnas Prancis. Trezeguet sebelumnya dicoret dari skuad yang tampil di Piala Eropa 2008, sebuah keputusan yang ia anggap tidak dapat dibenarkan.

Setelah Prancis tersingkir dari fase grup, federasi memutuskan untuk mempertahankan Domenech. Trezeguet menyatakan bahwa kelanjutan pelatih tersebut menjadi alasan langsung di balik pengunduran dirinya. Ia pernah mencetak gol kemenangan di final Piala Eropa 2000 melawan Italia dan menjadi bagian dari tim juara Piala Dunia 1998.

Dampak Nyata dan Robert Lewandowski

Kasus terkini juga melibatkan kapten Polandia, Robert Lewandowski. Ia memasuki krisis dengan pelatih Michal Probierz pada Juni 2025. Probierz memutuskan menarik ban kapten dari Lewandowski dan menyerahkannya kepada Piotr Zielinski, memicu kemarahan sang penyerang.

Lewandowski menyatakan akan tidak bermain bersama timnas Polandia selama Probierz masih dalam jabatannya. Ia menjelaskan bahwa keputusannya didasari oleh hilangnya kepercayaan terhadap pelatih dan cara perlakuan yang diterima. Kasus ini menegaskan bahwa konflik internal sering kali berujung pada pengunduran diri para pemain bintang dari tim nasional mereka.