Ronaldo Terharu Sambutan Fans Indonesia, Barcelona Legends Pesta Gol di Clash of Legends 2026

Cristiano Ronaldo memuji antusiasme sepak bola masyarakat Indonesia setelah disambut meriah di laga Clash of Legends 2026. Barcelona Legends meraih kemenangan telak 3-0 atas DRX World Legends dalam pertandingan nostalgia yang dipadati ribuan suporter di GBK.

Cristiano Ronaldo mengungkapkan rasa harunya atas sambutan luar biasa yang diterimanya dari masyarakat Indonesia selama kunjungannya. Ia menekankan betapa besarnya kecintaan warga Indonesia terhadap sepak bola, sebuah fenomena yang membuatnya sangat terkesan. Ucapan terima kasih tak henti-hentinya dilontarkan Ronaldo kepada para penggemar yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga persahabatan tersebut. Ia berharap dapat bertemu kembali dengan para penggemar di masa depan, menutup pernyataannya dengan ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris, 'Thank you, Indonesia.'

Antusiasme penonton yang membludak di GBK menjadi daya tarik utama pertandingan, yang mempertemukan para legenda sepak bola dunia. Kehadiran nama-nama besar seperti Ronaldo, bersama dengan pemain legendaris lainnya, berhasil menciptakan atmosfer yang sangat hidup dan penuh semangat. Sorak-sorai pendukung menggema sepanjang laga, semakin menegaskan betapa dalamnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga si kulit bundar.

Sebelumnya, ajang nostalgia bertajuk Clash of Legends 2026 sukses digelar, menyajikan tontonan berkualitas tinggi. Tim Barcelona Legends berhasil menunjukkan dominasinya dengan kemenangan telak 3-0 atas DRX World Legends. Pertandingan berlangsung intens sejak awal. DRX sempat memberikan ancaman melalui tendangan bebas Keisuke Honda pada menit kelima, yang menciptakan kemelut di depan gawang, namun pertahanan Barcelona berhasil mengatasi situasi tersebut.

Peluang lain datang dari Alessandro Del Piero melalui tendangan bebas, meskipun belum berhasil mengubah kedudukan. DRX bermain agresif di awal pertandingan, namun Barcelona perlahan menemukan ritme permainan mereka. Momen krusial tercipta pada menit ke-35 ketika umpan silang dari sisi kiri berhasil disundul tajam oleh Rivaldo, yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Sebastien Frey, membawa Barcelona unggul 1-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, DRX berupaya bangkit. Irfan Bachdim mendapatkan peluang pada menit ke-50, namun gagal dikonversi menjadi gol. Keisuke Honda, meskipun timnya kalah, tampak santai usai pertandingan dan menikmati momen nostalgia tersebut. Ia juga memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia.

Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Tello menjadi pencetak gol kemenangan bagi Barcelona Legends.

Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Tello menjadi pencetak gol kemenangan bagi Barcelona Legends.





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Barcelona Legends DRX World Legends Clash Of Legends 2026 Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

