Ronaldo Resmi Pensiun dari Timnas Portugal, Beralih ke Drama 'Day 1s'

Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional setelah 23 tahun bersama Portugal. Ia kini fokus pada serial drama baru 'Day 1s' bersama Matthew Vaughn.

Cristiano Ronaldo telah resmi mengakhiri perjalanan karirnya sebagai pemain sepak bola untuk tim nasional Portugal setelah karier selama dua dekade lebih. Keputusan ini menandai akhir dari era emas bagi skuad negara tersebut dan membuka babak baru dalam kehidupan pribadi sang legenda.

Ronaldo Mulai Karir Baru di Serial Day 1s

Cristiano Ronaldo memulai langkah praktisnya yang baru dengan terjun ke dunia produksi televisi melalui serial drama berjudul "Day 1s". Pemain asal Portugal ini mengunggah foto bersama sutradara dan produser Inggris terkenal, Matthew Vaughn, melalui akun Instagram resminya. Dalam komentar unggahan tersebut, Cristiano Ronaldo menyampaikan kabar luar biasa bahwa produksi serial televisi pertamanya telah dimulai secara resmi.

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Situs berita hiburan "Deadline" melaporkan bahwa proyek kolaborasi antara Cristiano Ronaldo dan Matthew Vaughn ini mengangkat kisah tentang seorang agen asal Inggris bernama Stanley Dalton. Karakter utama dalam serial ini akan diperankan oleh aktor Damian Lewis, namun alur ceritanya tetap berpusat pada dinamika dunia sepak bola profesional.

Partisipasi Bintang Internasional dalam Produksi

Laporan industri hiburan menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo akan tampil langsung dalam karya sinematik ini. Selain itu, mantan bintang Arsenal dan Barcelona, Thierry Henry, juga dikonfirmasi akan berperan dalam serial tersebut. Rapper terkenal asal Inggris, Dave, diperkirakan akan muncul dalam episode pertama serial drama ini.

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Pengambilan gambar untuk proyek ambisius ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di ibu kota Inggris, London. Hingga saat ini, belum ada tanggal penayangan resmi yang ditetapkan oleh pihak produksinya, meskipun proses kreatif telah berjalan intensif.

Akhir Perjalanan Bersama Timnas Portugal

Keputusan Cristiano Ronaldo untuk pensiun dari sepak bola internasional datang tepat setelah ia menghabiskan 23 tahun bersama tim nasional Portugal sejak penampilan pertamanya pada tahun 2003. Statistik karir internasionalnya sangat impresif dengan total 234 pertandingan dan 146 gol yang dicetak. Prestasi tertinggi yang diraih bersama timnas adalah gelar Piala Eropa Euro 2016 serta dua trofi UEFA Nations League.

Karier internasional Cristiano Ronaldo berakhir pasca krisis disiplin yang menyita perhatian publik olahraga global selama jeda internasional. Sebelumnya, ia menjalani hukuman larangan selama 30 hari dan membayar denda sebesar 255 euro karena meninggalkan pemusatan latihan timnas. Sang bintang Portugal sebelumnya menyatakan kesiapannya menerima sanksi apa pun akibat tindakannya tersebut.

Konflik Internal dan Mediasi Gagal

Krisis tersebut tidak hanya bersifat disipliner tetapi juga memicu perselisihan hubungan antara Cristiano Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo merasa dikhianati oleh pernyataan penjelasan yang disampaikan sang pelatih Portugal, menganggapnya tidak menghormati kesepakatan jelas yang dicapai dalam pertemuan sebelumnya. Ketegangan ini mendorong Cristiano Ronaldo menjelaskan sikapnya dalam sebuah pesan bernada tajam kepada publik.

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Federasi Sepak Bola Portugal, yang diwakili oleh presidennya Pedro Proença, berusaha turun tangan untuk meredam krisis dan mengembalikan Cristiano Ronaldo ke barisan timnas. Namun, upaya mediasi tersebut gagal mengembalikan keadaan seperti semula dan tidak berhasil memperbaiki hubungan antara pemain dan pelatih.

Meskipun nama Cristiano Ronaldo tercantum dalam daftar awal skuad untuk menghadapi Denmark pada tanggal 14 November dan Wales pada tanggal 17 dalam fase grup UEFA Nations League, keputusan pensiunnya mengakhiri spekulasi mengenai kembalinya. Pemilik kostum nomor 7 ini kini absen dari timnas negaranya untuk sisa karier sepak bolanya, menutup satu bab penting dalam sejarah olahraga dunia.