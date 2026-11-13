Ronaldo Konfirmasi Hadir di Piala Super Saudi Kuwait Akhir Desember

Cristiano Ronaldo membantah kabar absen dan konfirmasi tampil di Piala Super Saudi Kuwait 19-23 Desember. Al Nassr berlatih di Kuwait untuk pertemuan suporter.

Kabar ketidakikutsertaan bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dalam ajang Piala Super Saudi yang akan diselenggarakan di Kuwait telah dibantah secara tegas. Pewarta Saudi, Turki Al Ajma, melalui program "Al Mansah" di saluran "Thmanyah" mengonfirmasi bahwa pemain kapten Al Nassr tersebut akan tetap hadir di negara Kuwait untuk turnamen tersebut.

Konfirmasi Kehadiran Ronaldo di Kuwait

Turki Al Ajma secara eksplisit menyangkal laporan media sebelumnya yang menyatakan bahwa Ronaldo tidak akan berpartisipasi dalam turnamen ini. Menurut informasi yang diperoleh oleh pewarta tersebut, Ronaldo akan bersama timnya, Al Nassr, di Kuwait. Ia menyatakan bahwa semua berita yang mengklaim bintang asal Portugal ini tidak akan hadir adalah tidak benar.

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Keputusan untuk hadir ini didasari oleh antusiasme Ronaldo yang tinggi. Ia pernah mengunjungi Kuwait sebelumnya dan ingin bertemu kembali dengan para suporternya. Kehadiran bintang berusia 39 tahun ini diharapkan dapat memberikan energi positif bagi klub Al Nassr di ajang kompetisi regional.

Jadwal Pertandingan dan Format Turnamen

Turnamen Piala Super Saudi akan berlangsung di negara Kuwait antara tanggal 19 hingga 23 Desember mendatang. Dalam edisi ini, terdapat empat klub yang berpartisipasi, yaitu Al Nassr, Al Khaleej, Al Ahli, dan Al Qadsiah. Format turnamen ini dimulai dengan babak semifinal pada tanggal 19 Desember, di mana Al Ahli akan bertemu dengan Al Qadsiah.

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Sehari kemudian, pada tanggal 20 Desember, babak semifinal kedua akan digelar dengan pertandingan antara Al Nassr dan Al Khaleej. Dua pemenang dari pertandingan semifinal tersebut akan bertemu di babak final pada tanggal 23 bulan yang sama untuk memperebutkan gelar juara. Ini merupakan kali pertama turnamen bergengsi ini diselenggarakan di luar Arab Saudi, tepatnya di Kuwait.

Posisi Klub Lain dan Riwayat Gelar

Turnamen ini mencatatkan absennya klub Al Hilal, yang merupakan pemenang turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci pada musim lalu. Al Hilal dikenai sanksi akibat pengunduran diri mereka dari edisi Piala Super Saudi sebelumnya. Al Hilal tercatat sebagai tim dengan paling banyak gelar, yaitu lima kali, diraih pada tahun 2015, 2018, 2021, 2023, dan 2024.

Di sisi lain, Al Ahli dan Al Nassr masing-masing memiliki dua gelar. Al Ahli meraih juara pada tahun 2019 dan 2020, sementara Al Nassr sebagai pemegang gelar edisi 2025 serta tahun 2016. Tiga klub lainnya, yaitu Al Ittihad (2022), Al Fateh (2013), dan Al Shabab (2014), masing-masing telah meraih satu gelar sepanjang sejarah turnamen ini.

Performa Cristiano Ronaldo dan Persiapan Tim

Cristiano Ronaldo tampil dengan level istimewa bersama tim Al Nassr selama musim ini. Hingga saat ini, ia telah bermain dalam 12 pertandingan di berbagai kompetisi dan berhasil mencetak sembilan gol. Namun, ia belum memberikan satu pun assist dalam catatan statistiknya selama musim berjalan.

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Sebelum turnamen dimulai, Al Nassr dijadwalkan menggelar pemusatan latihan selama dua atau tiga hari di Kuwait. Kegiatan ini bertujuan agar para pemain dapat bertemu dengan para suporter dan mempersiapkan diri secara optimal. Turnamen ini diprediksi akan menjadi edisi terbaik dengan partisipasi penuh dari para bintang yang ada.