Ronaldo Jadi Pemain Tertua Starter Piala Dunia, Portugal Tembus Kayu Lawan DR Kongo

Cristiano Ronaldo menciptakan sejarah Piala Dunia 2026 sebagai pemain starter tertua saat Portugal memulai Grup K melawan RD Kongo. Ronaldo juga ikut rekor tampil di enam Piala Dunia bersama Messi.

Portugal memulai Piala Dunia 2026 dengan laga perdana melawan Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) di Grup K. Dalam pertandingan yang berlangsung di Houston, Texas, pada Kamis (18/6/2026), Cristiano Ronaldo menjadi starter dan menciptakan sejarah.

Di usia 41 tahun 132 hari, Ronaldo menjadi pemain lapangan tertua yang pernah memulai pertandingan Piala Dunia. Penampilannya juga membuatnya bergabung dengan Lionel Messi sebagai satu-satunya pemain yang membela tim nasional di enam edisi Piala Dunia berbeda. Meski torehan historis, Ronaldo tetap berada di belakang rekor usia tertua yang pernah bermain di Piala Dunia yang dipegang kiper Mesir Essam El Hadary (45 tahun 161 hari pada 2018). Di lapangan, Portugal unggul dengan gol João Neves pada menit keenam.

DiSepanjang setengah jam pertama, tim Roberto Martínez menguasai bola dominan dengan persentase 81% versus 19% RD Kongo





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