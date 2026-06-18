Ronaldo Dilema di Piala Dunia 2026: Legenda atau Hambatan Bagi Portugal?

Penampilan Cristiano Ronaldo yang minim pada laga Portugal vs RD Kongo memicu perdebatan tentang peran sang legenda dalam tim. Dengan generasi muda yang bersinar, Portugal harus memutuskan apakah tetap mengandalkan Ronaldo atau memberi ruang bagi pemain baru demi kesuksesan di Piala Dunia 2026.

Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan utama pada laga pembukaan Grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo di Houston pada 17 Juni 2026.

Meskipun menghabiskan seluruh 90 menit di lapangan, sang legenda tampil jauh di bawah harapan. Selama pertandingan, Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola, tidak menembakkan satu pun tembakan hingga menit ke‑67, dan tiga tembakan terakhirnya semuanya meleset tanpa mengarah ke gawang. Lebih jauh lagi, ia tidak berhasil menciptakan peluang berbahaya bagi rekan‑rekan setim, sementara aliran bola dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha sering terputus sebelum mencapai dirinya.

Penampilan serupa bukanlah hal yang tiba‑tiba; sejak Piala Dunia 2022, Ronaldo telah menjalani sepuluh pertandingan beruntun di turnamen internasional besar tanpa mencetak satu gol pun, menandai masa keemasan yang kini tampak semakin memudar. Ketidakmampuan Ronaldo untuk memengaruhi permainan tidak lepas dari perubahan dinamika tim. Generasi muda Portugal sudah menunjukkan kualitas kelas dunia, dengan nama‑nama seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, serta penyerang muda Gonçalo Ramos yang pernah melampaui catatan gol Ronaldo pada Piala Dunia 2022.

Sementara itu, pelatih Roberto Martínez masih menaruh kepercayaan pada sang kapten, namun kegagalan Portugal menciptakan variasi serangan ketika seluruh usaha diarahkan pada Ronaldo menimbulkan pertanyaan berat tentang arah taktik tim. Apakah Portugal masih membutuhkan Ronaldo sebagai aset utama, atau sudah waktunya memberi ruang lebih bagi pemain berusia lebih muda yang dapat menawarkan pergerakan lebih dinamis dan tak terduga?

Pilihan alternatif seperti menempatkan seorang false nine atau mengandalkan kreativitas Bernardo Silva, João Félix, atau Rafael Leão menjadi semakin menarik dalam perdebatan internal. Di luar panggung internasional, Ronaldo terus mencetak gol tinggi bersama Al Nassr di Liga Pro Saudi, dengan 28 gol pada musim 2025‑2026. Namun, kualitas kompetisi Liga Saudi masih diperdebatkan, dan kritik menyatakan bahwa level persaingan yang lebih rendah mungkin tidak cukup menyiapkan Ronaldo untuk tekanan intens di Piala Dunia.

Laga berikutnya melawan Uzbekistan akan menjadi ujian penting bagi Portugal; jika tim kembali kesulitan menciptakan peluang, kritik terhadap peran Ronaldo akan semakin menguat. Meskipun statusnya sebagai legenda tak akan pernah pudar, sepak bola di level tertinggi menuntut keputusan sulit untuk menjaga keberlangsungan prestasi tim. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 dapat menjadi titik balik yang menentukan apakah Ronaldo tetap menjadi titik fokus ofensif atau menjadi simbol transisi menuju generasi baru Portugal





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Cristiano Ronaldo Portugal Piala Dunia 2026 Generasi Muda Taktik Sepak Bola

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