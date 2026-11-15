Ronaldinho Kembali Mulai Pertandingan Resmi Bersama Ravenna di Usia 46 Tahun

Ronaldinho memulai kembali karier kompetitifnya dengan menjadi pemain inti klub Ravenna di Liga Divisi Tiga Italia, menandai debut pertamanya setelah lebih dari satu dekade pensiun.

Bintang sepak bola Brasil legendaris Ronaldinho siap melangkah kembali ke lapangan hijau untuk menjalani laga resmi bersama klub Italia, Ravenna, pada malam Minggu yang jatuh pada pekan keempat belas Liga Divisi Tiga Italia. Kehadiran mantan penyerang Fluminense ini dalam susunan inti pertandingan melawan Forli menandai momen bersejarah karena ia tampil kompetitif pertama kali setelah lebih dari satu dekade mengundurkan diri dari dunia sepak bola profesional.

Strategi dan Peran Ronaldinho dalam Formasi 4-3-3

Ravenna telah memposisikan Ronaldinho sebagai salah satu dari tiga penyerang utama dalam formasi 4-3-3 yang akan mereka gunakan saat berhadapan dengan Forli. Pemain berusia 46 tahun ini mengenakan nomor punggung 10 dan diperkirakan akan memulai pertandingan dari sisi kiri lini serang. Keputusan strategis ini dibuat oleh pelatih Ravenna, Andrea Mandorlini, yang menjelaskan bahwa tim biasanya mengandalkan tiga penyerang sekaligus. Mandorlini menambahkan bahwa durasi kehadiran Ronaldinho di lapangan akan ditentukan melalui konsultasi dengannya selama pertandingan berlangsung, sebagai respons terhadap masa panjang pemain tersebut yang menjauh dari kompetisi resmi.

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Latar Belakang Kepensiunan dan Kebangkitan Karier

Karier profesional Ronaldinho secara resmi berakhir pada tahun 2015 setelah pengalaman terakhirnya bersama klub Brasil, Fluminense. Namun, ia memutuskan untuk bangkit kembali melalui pintu klub Ravenna di Divisi Tiga Italia dengan kesepakatan khusus yang menggabungkan perannya sebagai pemain dengan posisinya sebagai investor klub. Janji untuk menjalani setidaknya satu pertandingan kompetitif dengan kostum klub telah menjadi bagian integral dari kolaborasi tersebut, membawa kembali atmosfer persaingan bagi bintang yang sebelumnya telah pensiun dari lapangan hijau.

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Susunan Pemain Inti dan Dinamika Pertandingan Derbi Lokal

Pertandingan ini menghadirkan nuansa derbi lokal antara Ravenna dan Forli, dengan perhatian luas tertuju pada penampilan Ronaldinho. Susunan pemain inti Ravenna mencakup Venturi di bawah mistar gawang, didukung lini pertahanan oleh Donati, Zaro, Esposito, dan Pani. Di lini tengah, Ravenna mengandalkan Lonardi, Vinicius, dan Doca, sementara lini depan dipimpin oleh Da Pozzo, Rabbi, dan Ronaldinho. Keikutsertaan Ronaldinho dalam laga ini tidak hanya sekadar penampilan simbolik, melainkan upaya serius untuk mencetak gol ke-300 dalam kariernya.

Warisan Prestasi dan Ekspektasi Masa Depan

Sebagai peraih Ballon d'Or 2005, Ronaldinho membawa sejarah panjang prestasi ke dalam setiap langkah di lapangan. Meskipun sudah berusia 46 tahun, kehadiran bintang Brasil tersebut di liga divisi tiga Italia memancing rasa rindu akan bakat klasiknya di tengah tantangan fisik yang semakin berat. Momen ini membuka babak baru dalam perjalanan karirnya di lapangan hijau, menunjukkan bahwa gairah dan kemampuan teknis masih relevan meskipun jarak waktu sejak pensiun telah mencapai lebih dari sebelas tahun.