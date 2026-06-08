Ronald Koeman menjelaskan alasan penarikan diri Jurriën Timber dari skuad Piala Dunia. Bek Arsenal tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha yang dideritanya.

Ronald Koeman menjelaskan penarikan diri Jurriën Timber dari skuad Piala Dunia . Bek Arsenal tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha yang dideritanya. Koeman menjelaskan bahwa kondisi Timber belum seratus persen dan tidak membaik dengan cepat.

Dia juga mengatakan bahwa tidak ada keraguan karena lamanya turnamen, yang baru berakhir pertengahan Juli. Timnas Belanda memiliki delapan bek dan tidak ingin kekurangan pemain, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menunggu terlalu lama dan memanggil Geertruida untuk menggantikan Timber. Koeman juga mengatakan bahwa Timber masih bermain selama satu jam bersama Arsenal akhir pekan lalu, dalam final Liga Champions yang kalah melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain.

Namun, Koeman memahami bahwa pelatih Mikel Arteta bersama staf medisnya memilih untuk membiarkan pemain asal Belanda itu bermain. Koeman juga mengatakan bahwa jika mereka masih harus memainkan satu pertandingan lagi, mungkin Timber bisa melakukannya, tapi turnamen final yang harus dimainkan setiap beberapa hari... Dia belum fit dan masih mengalami keluhan. Kondisinya tidak membaik dengan cepat, jadi dalam waktu dekat dia tidak akan fit





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