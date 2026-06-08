Ronald Koeman Mengumumkan Susunan Pemain Definitif untuk Pertandingan Persahabatan

Pelatih tim nasional Ronald Koeman telah mengumumkan susunan pemain definitif untuk pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada Senin malam. Dibandingkan dengan pertandingan melawan Aljazair, Koeman melakukan satu perubahan dan sebagian besar memilih susunan pemain inti yang direncanakan untuk Piala Dunia.

Pelatih tim nasional Ronald Koeman telah mengumumkan susunan pemain definitif untuk pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada Senin malam. Dibandingkan dengan pertandingan melawan Aljazair, Koeman melakukan satu perubahan dan sebagian besar memilih susunan pemain inti yang direncanakan untuk Piala Dunia .

Seperti yang sudah diduga, Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang. Denzel Dumfries kembali setelah menjalani skorsing dan menggantikan Mats Wieffer. Jan Paul van Hecke, yang diminati oleh Tottenham Hotspur, dinyatakan cukup fit dan akan menjadi tulang punggung pertahanan bersama Virgil van Dijk. Micky van de Ven menjadi bek kiri malam ini.

Jurriën Timber, bagaimanapun, sama sekali tidak masuk dalam skuad Oranje untuk pertandingan persahabatan ini. Di lini tengah tidak ada kejutan. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders membentuk lini tengah, sehingga tidak ada tempat bagi Justin Kluivert. Kluivert tampil bagus saat masuk sebagai pengganti melawan Aljazair, tetapi sekali lagi harus puas dengan peran cadangan.

Di lini depan, Crysencio Summerville mendapat kepercayaan dari Koeman, yang telah menyatakan ingin melihat duet Dumfries-Summerville beraksi. Di posisi penyerang, Donyell Malen lebih diutamakan daripada Memphis Depay, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera. Cody Gakpo ditugaskan untuk menciptakan ancaman dari sisi kiri. Koeman juga memilih skuad cadangan yang solid, termasuk Andries Noppert, Owen Wijndal, Stijn Schaars, dan Davy Klaassen.

Mereka akan siap untuk menggantikan pemain utama jika terjadi cedera atau skorsing. Dengan skuad yang telah diketahui, Oranje siap untuk menghadapi Uzbekistan dan melanjutkan persiapan sebelum Piala Dunia. Koeman yakin bahwa skuad ini memiliki potensi untuk melakukan hal-hal besar di turnamen besar ini





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronald Koeman Oranje Pertandingan Persahabatan Uzbekistan Piala Dunia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronald Koeman Dilemati Kritik Valentijn Driessen atas Skad Piala Dunia BelandaValentijn Driessen mengkritik skad Piala Dunia Belanda yang dipilih oleh pelatih Ronald Koeman, menyoroti kelemahan kreativitas pemain dan menyebut Hadj Moussa sebagai contoh pemain yang bisa memberikan kejutan di level tertinggi. Driessen juga membandingkan Cody Gakpo dengan Arjen Robben dan merasa Gakpo kurang memiliki kualitas sepakbola yang bisa memenangkan pertandingan penting.

Read more »

Partai Hidup Mati! Nova Arianto Turunkan Kekuatan Terbaik, Ini Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam di Piala AFF U-19Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam di Piala AFF U-19 2026.

Read more »

Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Ronald Koeman hanya melakukan beberapa perubahan dalam laga uji coba terakhirIni adalah laga uji coba terakhir bagi Oranje sebelum turnamen sesungguhnya dimulai. Senin malam pukul 20.45, tim nasional Belanda akan berhadapan dengan Uzbekistan di Ichan Stadium, New York. Setelah kekalahan mengecewakan dari Aljazair, Oranje ingin bangkit kembali agar dapat memulai turnamen final dengan semangat yang tinggi.

Read more »

Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Ronald Koeman hanya melakukan beberapa perubahan dalam laga uji coba terakhirIni adalah laga uji coba terakhir bagi Oranje sebelum turnamen sesungguhnya dimulai. Senin malam pukul 20.45, tim nasional Belanda akan berhadapan dengan Uzbekistan di Ichan Stadium, New York. Setelah kekalahan mengecewakan dari Aljazair, Oranje ingin bangkit kembali agar dapat memulai turnamen final dengan semangat yang tinggi.

Read more »