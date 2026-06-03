Ronald Koeman mengecam Jorrel Hato setelah kalah dari Aljazair

Pelatih Belanda Ronald Koeman mengecam performa bek kiri Jorrel Hato dalam pertandingan melawan Aljazair. Koeman menyoroti bahwa Hato tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan sering keluar dari posisi.

Pelatih Belanda Ronald Koeman mengecam performa bek kiri Jorrel Hato dalam pertandingan melawan Aljazair . Menurut Koeman, Hato tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan sering keluar dari posisi.

Hal ini menimbulkan beberapa momen berbahaya di babak pertama. Koeman melakukan lima pergantian pemain saat jeda dan mengganti Hato dengan Micky van de Ven, yang dipilih sebagai andalan di posisi bek kiri untuk Piala Dunia. Hato tak mampu mencegah gol Anis Hadj Moussa pada menit ke-86, sehingga Aljazair pulang dengan kemenangan mengejutkan 0-1 dari Rotterdam. Koeman juga menyoroti bahwa Hato harus menggunakan akal sehat dalam bermain dan tidak boleh terlalu berani.

Pertandingan ini merupakan pertandingan perpisahan Belanda sebelum Piala Dunia dan Koeman tampaknya telah memilih Micky van de Ven sebagai andalan di posisi bek kiri





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Belanda Aljazair Ronald Koeman Jorrel Hato Piala Dunia

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