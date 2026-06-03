Romo Manik, Inisiator Gereja Inklusif di Paroki Santo Andreas Tidar

Romo Manik, seorang rohaniwan Katolik di Paroki Santo Andreas Tidar, Malang, Jawa Timur, menjadi inisiator gereja inklusif di paroki tersebut. Ia meneruskan kebiasaan Keuskupan Malang untuk melayani semua umat, termasuk teman-teman difabel. Layanannya yang terbaru adalah memfasililtasi teman tuli.

Dalam sunyi pun, kasih Tuhan selalu hadir bagi setiap orang. Meski tanpa kata, kasih mewujud dalam isyarat dan tanda. Meski tanpa rupa, kasih hadir dalam bentuk dan sentuhan tangan.

Demikianlah kasih hadir di antara mereka yang istimewa-yang memiliki kemampuan berbeda atau difabel. Kasih itu dihadirkan oleh Robert Pius Manik, OCarm, seorang rohaniwan Katolik di Paroki Santo Andreas Tidar, Malang, Jawa Timur. Romo Manik, panggilannya, menjadi inisiator gereja inklusif di Paroki Santo Andreas Tidar. Ia meneruskan kebiasaan Keuskupan Malang untuk melayani semua umat, termasuk teman-teman difabel.

Layanannya yang terbaru adalah memfasililtasi teman tuli. Bentuk pelayanan paling dasar adalah membaurkan teman difabel dengan umat lain. Selama ini, banyak terjadi difabel sulit berbaur dengan umat lain karena beberapa kendala, di antaranya tidak adanya fasilitas pendukung atau merasa tidak percaya diri.





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Romo Manik Gereja Inklusif Paroki Santo Andreas Tidar Malang Jawa Timur

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