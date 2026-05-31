Roma Siapkan Tawaran 40 Juta Euro untuk Mason Greenwood, Penyerang Marseille

Roma menyiapkan proposal awal 40 juta euro untuk merekrut Mason Greenwood, penyerang berbakat yang bersinar bersama Marseille, sebagai bagian upaya memperkuat lini serang menjelang Liga Champions.

Roma tengah intensif mempersiapkan tawaran pada penyerang berbakat asal Inggris, Mason Greenwood , dalam upaya memperkuat lini serang menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan media Prancis Le10Sport dan harian Italia Gazzetta dello Sport, klub Serie A asal ibu kota Italia ini menyiapkan proposal awal senilai 40 juta euro, setara dengan sekitar Rp817 miliar, yang dapat dinaikkan melalui bonus performa jika pemain tersebut menunjukkan performa unggul di kompetisi klub baru.

Proposal tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen Roma yang setelah memastikan tiket Liga Champions musim depan, kini memiliki ruang belanja yang lebih luas untuk menambah kualitas skuad, khususnya di sektor depan yang menjadi perhatian pelatih Gian Piero Gasperini. Gasperini, yang telah berulang kali menyoroti keterbatasan opsi penyerang sesuai taktiknya, melihat Greenwood sebagai sosok yang cocok dengan filosofi permainan timnya, yakni penyerang kanan dalam formasi tiga penyerang yang mengandalkan kemampuan mencetak gol serta menciptakan peluang bagi rekan satu lini.

Karier Greenwood mengalami kebangkitan signifikan setelah kepindahannya dari Manchester United ke Marseille pada awal 2024. Marseille menginvestasikan dana sekitar 26 juta euro untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut, sebuah langkah yang terbukti menguntungkan karena Greenwood mencatatkan 26 gol dan 11 assist dalam 45 pertandingan kompetitif sepanjang musim. Statistik impresif itu meningkatkan nilai pasar Greenwood dan mengembalikannya ke radar klub-klub besar Eropa, termasuk Roma.

Penampilan tajamnya di Ligue 1 tidak hanya menarik perhatian Roma, tetapi juga menimbulkan ekspektasi bahwa penjualan pemain tersebut akan memberikan keuntungan tambahan bagi Manchester United, yang masih memegang hak 40 persen dari nilai penjualan berikutnya menurut perjanjian penjualan sebelumnya. Namun, proses negosiasi tidaklah mudah. Marseille diperkirakan menuntut nilai transfer yang lebih tinggi, berkisar antara 50 hingga 55 juta euro (sekitar Rp1,02 triliun hingga Rp1,12 triliun), untuk melepaskan aset andalannya.

Roma harus menyeimbangkan antara keinginan memiliki penyerang dengan profil yang diidamkan Gasperini dan keterbatasan anggaran yang ada, meskipun klub telah mengonfirmasi kesiapan finansialnya. Jika kesepakatan tercapai, Greenwood diperkirakan akan bergabung dengan Roma dan menambah pilihan ofensif dalam rangka mempersiapkan diri bersaing di Liga Champions serta Serie A. Transfer ini tidak hanya menandai babak baru bagi karier Greenwood, tetapi juga menjadi langkah strategis bagi Roma untuk menegaskan ambisi mereka pada kompetisi domestik dan Eropa pada musim mendatang





