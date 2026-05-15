Roger Milla, Striker 42-Jangan, Disusupkan ke Skuad Qatar untuk Piala Dunia 2026

Pelatih Julen Lopetegui memanggil Soria, yang telah bermain untuk Qatar dan telah mencatatkan namanya sebagai pemain non-kiper tertua yang tampil di Piala Dunia 1994, untuk skuad pertamanya. Selanjutnya, skuad tersebut akan dianggar ke 26 pemain yang akan didaftarkan ke FIFA untuk Piala Dunia 2026.

Striker berusia 42 tahun milik Qatar ini baru saja dimasukkan ke dalam skuad sementara yang terdiri dari 34 pemain untuk turnamen yang akan datang. Roger Milla telah tercatat sebagai pemain non-kiper tertua yang tampil di Piala Dunia 1994 saat membela Kamerun pada usia 42 tahun 39 hari.

Rekor tersebut masih bertahan selama 32 tahun. Sementara rekor untuk pemain tertua secara keseluruhan masih dipegang oleh kiper Mesir, Essam El Hadary, yang bermain pada usia 45 tahun 161 hari di Piala Dunia 2018





