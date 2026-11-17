Rodri menegaskan Barcelona harus menjaga konsistensi performa di bawah Hans Flick demi menang LaLiga dan Liga Champions, bukan hanya percaya status favorit.

Gelandang Barcelona, Rodri, secara tegas menyatakan bahwa tim asuhan Hans Flick harus memperbaiki konsistensi performa untuk bersaing memperebutkan gelar LaLiga dan Liga Champions pada musim berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan di sela malam penganugerahan Penghargaan Nilai yang diselenggarakan oleh harian " Sport" di gedung La Pedrera. Pemain internasional Spanyol ini menekankan bahwa performa gemilang di awal musim tidak menjamin kesuksesan akhir tanpa kestabilan jangka panjang.

Analisis Konsistensi dan Performa Tim

Rodri, yang kini berusia 30 tahun, menyinggung kemunduran performa terbaru tim saat menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Ia menjelaskan bahwa konsistensi adalah hal yang paling ia hargai dari tim ini, meskipun awal musim mereka berlangsung luar biasa. Pemain berdarah Spanyol itu menekankan bahwa ruang ganti harus menghindari rasa puas diri dan tetap fokus untuk mencapai puncak performa pada bulan-bulan krusial di musim semi, alih-alih menerima label favorit sejak dini.

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Ia menegaskan bahwa Barcelona harus meningkatkan level permainan dan mempertahankannya seiring waktu agar bisa tiba di periode Maret-April dengan peluang di setiap kompetisi. Rodri menyebut bahwa langkah tersebut benar-benar harus dilakukan jika tim ingin mengincar segalanya, termasuk gelar bergengsi di level domestik dan Eropa. Pendekatan ini menjadi kunci agar tim tidak terjebak dalam euforia awal musim yang sering kali mengubur potensi jangka panjang.

Target Mendesak Liga Champions dan Peran Hans Flick

Beralih secara khusus ke kompetisi Eropa paling bergengsi, Rodri menambahkan bahwa klub ini sudah lama tidak menjuarai Liga Champions. Menurutnya, itu adalah target yang paling mendesak dan sangat didambakan oleh seluruh elemen di dalam klub. Karena alasan tersebut, ia menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk berstatus favorit di mata publik maupun rival lainnya.

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Rodri menambahkan bahwa dengan segala kerendahan hati, Barcelona harus terus meningkatkan level permainan mereka di setiap pertandingan. Pelatih Barcelona, Hans Flick, sedianya hadir dalam acara penghargaan tersebut untuk menerima penghargaannya, namun ia berhalangan karena terserang flu. Kehadiran Rodri menjadi suara penting dalam menyampaikan visi strategi tim untuk menjaga konsistensi di bawah asuhan sang pelatih.

Kondisi Fisik dan Pemulihan Pasca Cedera ACL

Soal kondisi pribadinya, Rodri menegaskan bahwa absennya baru-baru ini murni merupakan langkah pencegahan. Ia memperkirakan bisa kembali berlatih penuh bersama tim dalam sepekan ke depan. Pemain yang sempat absen lama akibat cedera ACL ini kini merasa jauh lebih menikmati setiap momen di lapangan setelah melewati masa rehabilitasi yang berat.

Rodri mengatakan bahwa setelah cedera parah yang ia alami dan seiring bertambahnya usia, ia merasa bisa memanfaatkan setiap momen dengan lebih baik. Ia merujuk pada pengalaman sebelumnya seperti saat Piala Dunia lalu sebagai bukti bagaimana ia mengelola tekanan dan ekspektasi. Kedisiplinan dalam pemulihan ini menjadi modal penting bagi Barcelona di fase akhir musim.

Penghargaan Sport dan Dukungan Timnas Spanyol

Rodri menerima Penghargaan Nilai 2026 dalam acara tahunan yang juga dihadiri sejumlah tokoh olahraga terkemuka. Ia menerima penghargaan itu atas nama timnas Spanyol, tetapi ia menjelaskan lebih suka menyebut timnas sebagai sebuah tim. Ia lebih suka menyebutnya tim, karena memang itulah yang mereka wakili di kancah internasional dan dalam momen-momen penting.

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Menurut Rodri, di saat-saat sulit, karakter kolektif timnas Spanyol semakin terlihat jelas. Ia menggambarkan hubungan antar pemain seperti keluarga yang sangat erat, meskipun ada kekalahan tertentu yang baru-baru ini terjadi. Rodri juga menyoroti rangkaian kemenangan yang mereka raih dan menjadi rekor, sebagai cerminan dari kerja keras bersama pelatih Luis de la Fuente.

Perjalanan karier Rodri tidak lepas dari tantangan besar, terutama cedera parah yang dialaminya pada September 2024. Cedera berupa robekan ligamen anterior cruciatum di lutut kanan itu mengakhiri musimnya bersama tim asal Inggris, Manchester City. Saat itu, ia merupakan salah satu pemain terpenting dan paling berpengaruh dalam gaya bermain tim, sehingga ketiadaannya terasa sangat signifikan bagi klub maupun timnas Spanyol. Meskipun fase rehabilitasi itu sulit, Rodri berhasil merebut kembali posisinya secara bertahap berkat pengalamannya yang luas dan kemampuannya membaca permainan. Karakteristik ini menjadikannya salah satu gelandang terbaik di dunia, terlebih setelah membawa timnas Spanyol menjuarai Euro 2024 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.