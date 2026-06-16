Rodri Sindir Permainan Tanjung Verde usai Tahan Spanyol di Piala Dunia 2026: Mereka Tak Punya Ambisi Menyerang

Gelandang Spanyol Rodri mengkritik gaya bertahan Tanjung Verde setelah imbang 0-0 di laga pembuka Piala Dunia 2026. Sementara itu, Tunisia pecati pelatih usai dibantai Swedia 5-1.

Rodri , gelandang andalan Timnas Spanyol , melontarkan sindiran tajam terhadap permainan Tanjung Verde usai laga pembuka Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Rodri menyatakan bahwa tim debutan tersebut tidak memiliki ambisi untuk menyerang dan hanya bertahan mati-matian.

Mereka tidak bisa melewati lini tengah, ujar Rodri sambil menyebut Tanjung Verde lebih fokus menghalau serangan daripada membangun permainan sendiri. Hasil imbang ini menjadi kejutan besar, mengingat Spanyol diunggulkan di Grup H. Media Spanyol pun menyoroti kegagalan La Roja memanfaatkan dominasi penguasaan bola yang mencapai 75 persen. Pelatih Luis de la Fuente mencoba tenang, tetapi kritik publik makin deras setelah ia mencadangkan duo sayap muda, Lamine Yamal dan Nico Williams, hingga babak kedua.

De la Fuente beralasan ingin menjaga kebugaran pemain, namun banyak pengamat menilai keputusan itu justru mengurangi daya gedor Spanyol. Di sisi lain, hasil imbang ini menjadi sejarah manis bagi Cape Verde, yang untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Pelatih mereka, Bubista, memuji disiplin pemainnya yang mampu meredam agresivitas Spanyol. Namun, Rodri menilai bahwa sepak bola seperti itu tidak pantas untuk sebuah turnamen sebesar Piala Dunia.

Mereka hanya bermain untuk tidak kalah, bukan untuk menang, tegas Rodri. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola, antara yang setuju dengan kritik Rodri dan yang membela Cape Verde sebagai underdog. Sementara itu, Mikel Oyarzabal, striker Spanyol, mencatat sejarah memalukan dengan gagal mencetak gol meski mendapat banyak peluang. Sepanjang pertandingan, Spanyol melepaskan 18 tembakan, namun hanya 3 yang mengarah ke gawang.

Selain hasil minor Spanyol, berita lain datang dari Grup E, di mana Tunisia harus menelan pil pahit setelah dihajar Swedia 5-1. Striker Swedia Viktor Gyokeres dan gelandang Yasin Ayari menjadi bintang dengan masing-masing menyumbang dua gol. Kekalahan telak itu membuat Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) memecat pelatih Sabri Lamouchi hanya beberapa jam setelah laga. Lamouchi, yang baru ditunjuk Januari lalu, hanya menangani lima pertandingan dengan satu kemenangan.

Nama Herve Renard, mantan pelatih Arab Saudi yang sukses di Piala Dunia 2022, mencuat sebagai kandidat pengganti. Tunisia masih memiliki dua laga sisa melawan Jepang dan Belanda, namun peluang lolos sangat tipis. Kejutan juga datang dari Arab Saudi yang menahan imbang Uruguay 1-1, menunjukkan bahwa wakil Asia tidak bisa dipandang remeh.

Di sisi lain, Gervane Kastaneer, striker asal Curacao yang setahun lalu bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung, kini tampil di Piala Dunia 2026 melawan Jerman meski timnya kalah telak 1-7. Kisah perjalanannya menjadi sorotan tersendiri di tengah hiruk-pikuk turnamen empat tahunan ini





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Piala Dunia 2026 Spanyol Rodri Tanjung Verde Tunisia

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