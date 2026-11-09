Rod Nijstad Pilih Bertahan di Twente Tolak Barcelona dan Juventus

Bek muda Rod Nijstad menolak tawaran Barcelona dan Juventus untuk tetap memperkuat Twente. Ia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan misi di klubnya dan menolak duel fisik.

Bek tengah berusia 18 tahun dari FC Twente, Rod Nijstad, telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya di klub Belanda tersebut dan menolak tawaran dari raksasa Eropa termasuk FC Barcelona dan Juventus. Keputusan ini dikonfirmasi secara terbuka oleh ayahnya, Maurice Nijstad, dalam wawancara dengan surat kabar NRC yang mengungkap alasan strategis di balik penolakan tersebut.

Alasan Nijstad Tolak Tawaran Klub Besar

Rod Nijstad secara tegas menyatakan bahwa keputusan untuk tetap berada di Twente adalah inisiatif pribadinya tanpa paksaan dari pihak ketiga. Ia merasa belum menyelesaikan tanggung jawabnya di lingkungan klub dan ingin menunjukkan rasa syukur kepada para pendukung serta staf yang telah mendukung perkembangannya sejak dini. Ketertarikan Barcelona yang dianggapnya sebagai klub impian tidak mengubah fokusnya untuk mengembangkan potensi di tanah air.

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Proses Evaluasi dan Interaksi Para Pihak

Sebelum membuat keputusan final, Rod Nijstad beserta kedua orang tuanya dan perwakilan hukumnya melakukan kunjungan evaluasi ke beberapa klub besar. Selain Barcelona, mereka juga berdiskusi dengan Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Juventus Italia. Proses ini memungkinkan sang bek muda untuk memahami dinamika setiap tim dan menilai peluang realistik untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten di masa depan.

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Analisis Gaya Bermain Maurice dan Rod

Maurice Nijstad menggarisbawahi bahwa kekuatan utama putranya terletak pada pemosisian diri yang cerdas bukan pada kekuatan fisik atau agresivitas di lapangan. Rod Nijstad mengakui bahwa duel fisik jarang menjadi bagian dari permainannya karena ia mampu membaca situasi sebelum terjadi kontak. Maurice menambahkan bahwa kemiripan terbesar antara mereka berdua terdapat pada kemampuan membaca permainan dan mengarahkan rekan setim, sebuah bakat yang tidak diwariskan secara fisik namun melalui pemahaman taktikal.

Status Kontrak dan Dampak Bagi Barcelona

FC Twente menegaskan sikap tegasnya dengan tidak bersedia memberikan kemudahan bagi klub manapun untuk merekrut Rod Nijstad sebelum masa kontrak berakhir pada Juni 2029. Meskipun saat ini belum ada perpindahan, FC Barcelona terus memantau perkembangan sang bek muda dalam bursa transfer Eropa. Kehadiran Rod di liga domestik menjadi fokus utama untuk persiapan kariernya di tingkat yang lebih tinggi ke depannya.