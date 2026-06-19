Rockstar Gratiskan Upgrade GTA 5 ke Konsol Generasi Baru dan PC Versi Enhanced

Rockstar Games mengumumkan upgrade gratis GTA 5 dari PS4 dan Xbox One ke PS5 serta Xbox Series X|S, selengkapnya dengan pembaruan untuk versi PC Legacy. Langkah ini menyiapkan pemain menjelang GTA 6 dan konten GTA Online baru.

Rockstar Game s telah mengumumkan langkah penting dalam mendukung pemain Grand Theft Auto V ( GTA 5 ) menjelang peluncuran Grand Theft Auto 6. Pada 18 Juni 2026, pemilik versi digital GTA 5 di PlayStation 4 dan Xbox One dapat melakukan upgrade gratis ke versi PlayStation 5 dan Xbox Series X|S._wordPress akses ini juga berlaku untuk pemilik versi Legacy di PC yang sudah memperoleh pembaruan gratis ke versi Enhanced pada 4 Maret 2025.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Rockstar untuk menjaga relevansi GTA 5 sekaligus mempersiapkan komunitas untuk era baru dengan GTA 6 yang dijadwalkan rilis November 2026. Versi Enhanced & Expanded untuk konsol generasi baru dan PC membawa sejumlah perbaikan teknis, visual, dan performa. Peningkatan mencakup sistem pencahayaan yang lebih realistis, pantulan yang lebih tajam, akurasi bayangan yang lebih baik, serta jalur migrasi progres yang lancar dari Story Mode dan GTA Online.

Rakitan eksklusif seperti Hao's Special Works dan Career Progress rewards juga ditambahkan, menjadikan pengalaman bermain lebih kaya. Meski begitu, pemilik disc fisik Xbox One tidak bisa mengupgrade ke versi digital karena keterbatasan platform, sementara pemilik disc PS4 tetap perlu memasukkan disc asli untuk verifikasi meski sudah mengunduh versi PS5. Langkah gratis upgrade ini diharapkan dapat mempertahankan basis pemain yang masif.

GTA 5 sejak peluncuran pada 2013 tetap memiliki komunitas aktif, dengan sekitar 100.000 pemain bersamaan di Steam versi Legacy dan 80.000 di versi Enhanced. Dengan banyaknya pemain yang siap beralih ke konsol generasi baru atau PC yang lebih kuat, Rockstar membuka jalan untuk konten mendatang seperti misi Kortz Center Heist dalam GTA Online (Juli 2026) dan nantinya GTA 6 itu sendiri. Pre-order untuk GTA 6 akan dibuka 25 Juni 2026, sementara versi PC dijadwalkan tersedia Februari 2027





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