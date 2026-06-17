Rockstar Games Incar Standar Baru Industri Game, CEO Take-Two Berbagi Prinsip Integritas

CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, memberikan wawancara di TikTok tentang ambisi Rockstar Games dalam menciptakan standar baru game AAA serta pentingnya integritas dalam bisnis. Ia juga memperkirakan kampanye pemasaran GTA 6 akan dimulai musim panas 2024.

Rockstar Games berupaya ciptakan standar baru industri game yang sangat sulit. Siapa sangka konfirmasi paling dinanti tahun ini muncul dari trotoar jalanan? CEO Take-Two, Strauss Zelnick , baru saja menghebohkan komunitas gamer setelah muncul dalam wawancara singkat di akun TikTok populer, The School of Hard Knocks.

Tim di Rockstar benar-benar berupaya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Ambisi Rockstar memang tidak main-main; mereka ingin menciptakan standar baru dalam industri game AAA yang saat ini sedang berjuang keras secara global. Kepercayaan diri Zelnick didukung oleh proyeksi pendapatan raksasa sebesar 8 miliar dolar AS untuk tahun fiskal sekarang.

Selain bicara soal game, Zelnick membagikan wejangan bisnis yang mendalam. Ia menekankan bahwa integritas adalah aset paling berharga bagi siapa pun. Itulah satu-satunya yang Anda miliki. Saya punya kekurangan.

Ada kalanya saya bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan pandangan saya tentang integritas dalam bisnis. Itu sangat menyakiti saya, dan saya belajar pelajaran berharga. Jangan pernah melakukan itu. Segala sesuatu yang berharga itu sulit dan membutuhkan waktu lama.

Strategi pemasaran masif untuk GTA 6 diprediksi akan meledak mulai musim panas ini, sekitar tanggal 21 Juni. Dengan ekspektasi yang mencapai 100 persen dari komunitas global, trailer ketiga atau pengumuman besar lainnya diharapkan muncul kapan saja mulai sekarang. Orang-orang harus mengejar titik temu antara apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka sukai, dengan penekanan pada apa yang Anda kuasai. Lakukan hal itu dan dunia mungkin akan terbuka untuk Anda





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