Atap SD 3 Ungasan runtuh saat hujan lebat, melukai 12 siswa. Polisi temukan karat pada rangka. Investigasi forensik sedang berlangsung untuk memastikan penyebab pasti.

Berita terkini mengonfirmasi bahwa sebanyak 12 siswa di SD 3 Ungasan mengalami luka-luka pasca keruntuhan struktur bangunan. Kecelakaan malang ini terjadi pada Senin, 23 November 2026, di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan dan instansi pendidikan karena menimpa anak-anak saat berada di dalam kelas.

Mekanisme Keruntuhan dan Situasi Saat Kejadian

Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Muhammad Said Husen, menjelaskan bahwa kejadian ini bermula ketika siswa-siswi SD 3 Ungasan sedang berada di dalam kelas. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 WITA di gedung timur sekolah yang berlokasi di Jalan Bali Cliff, Banjar Kelod, Desa Ungasan. Saat itu, para siswa telah berkumpul untuk mengikuti kegiatan keagamaan berupa persembahyangan Puja Trisandya.

Also read Lobi Hangus, Atap Ambruk, Begini Kondisi Tugu Kunstkring Paleis Setelah Dilalap Api

Kondisi cuaca buruk menjadi faktor pemicu yang mengarahkan para siswa masuk ke dalam ruang kelas masing-masing. Hujan yang turun deras membuat kegiatan di halaman terpaksa dihentikan. Namun, tepat ketika para siswa hendak memulai ritual persembahyangan, terdengar suara gemuruh keras yang berasal dari arah gedung timur bangunan sekolah.

Suara keras tersebut menandakan adanya keruntuhan atap dan plafon sekolah secara tiba-tiba. Para siswa yang berada di dalam ruangan langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan konstruksi bangunan. Keadaan ini menciptakan kepanikan massal yang sempat melukai belasan siswa yang berada di lokasi kejadian.

Advertisement

Penyebab Teknis dan Posisi Kepolisian

Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Unit Identifikasi Polresta Denpasar, ditemukan adanya indikasi korosi atau karat pada rangka atap bangunan. Temuan ini menjadi petunjuk utama awal mengenai struktur material yang mungkin telah mengalami penurunan kualitas kekuatan. Namun, Kompol Muhammad Said Husen menegaskan bahwa penyebab pasti robohnya konstruksi tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Investigasi mendalam masih memerlukan proses pemeriksaan laboratorium forensik terhadap material atap dan keterangan dari para ahli konstruksi. Proses ini sangat krusial untuk menentukan apakah keruntuhan murni disebabkan oleh usia material atau faktor eksternal lainnya. Pihak kepolisian saat ini sedang mengumpulkan seluruh bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian.

Kompol Muhammad Said Husen menyampaikan rasa prihatin mendalam dari kepolisian atas musibah yang menimpa siswa SD 3 Ungasan. Ia berpesan agar seluruh pihak dapat mendukung proses investigasi yang transparan dan objektif. Harapan utama aparat keamanan adalah agar siswa-siswa yang mengalami luka segera pulih dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dampak terhadap Aktivitas Belajar dan Langkah Selanjutnya

Kejadian ini secara langsung menghentikan aktivitas pendidikan di SD 3 Ungasan pada hari tersebut. Para guru yang menyaksikan kejadian tersebut langsung bergegas menuju lokasi untuk membantu mengevakuasi siswa yang masih berada di dalam bangunan. Tindakan cepat para pengajar menjadi faktor penting dalam meminimalisir jumlah korban jiwa dari bencana ini.

Advertisement

Kesebelas belas siswa yang terluka kini sedang menjalani proses pemulihan kesehatan. Status kesehatan para korban menjadi prioritas utama bagi orang tua dan pihak sekolah. Pemerintah daerah kemungkinan akan melakukan inspeksi mendadak pada fasilitas sekolah lain di wilayah Badung untuk memastikan tidak ada risiko serupa.

Ketidakpastian waktu selesai renovasi atau perbaikan gedung timur sekolah menjadi concern utama bagi komite sekolah. Proses hukum akan berjalan seiring dengan pemulihan fisik para korban siswa. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil laboratorium forensik agar penyebab pasti keruntuhan dapat terungkap secara jelas dan akurat.